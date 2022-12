A népkerti jégcsarnokban tréningeztek a kicsik, amikor a Nagymacik karácsony alkalmából köszöntötték a klub fiataljait, akik egy évtized elteltével majd a helyükre léphetnek, és a közönség kedvenceivé válhatnak. Jól szórakoztak – Erste ligás csapatunk válogatott hátvédje, Szirányi Bence volt a fő szervező – mondta Marosi Tamás csapatmenedzser, majd hozzátette:

– A 6-os számú mezt viselő bekkünknek a fia is a küzdőtéren volt, akárcsak Vas János, a szapporói hősként ismert kiválóságunk, a két korosztály kedvelt edzője. A hangsúly a játékon, a műfaj szeretetén, a családiasságon és a vidámságon volt. Mindenki nagyon jól szórakozott, a gyerekek pedig boldogok voltak, ráadásul aligha felejtik el, hogy egyesületünk sztárjaival tréningezhettek és szórakozhattak. A piros-fehérek vezetője azt is elmesélte, hogy a felnőttek mikuláskor is meglátogatták a diákokat, akkor Jesper-Juhani Ilvessuo finn nemzetiségű védőjük öltötte magára a jelmezt és osztotta ki a lurkók csomagjait.