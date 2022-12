A drágulás ellenére is többen töltik az ünnepeket utazással, mint az elmúlt években. Az egy főre jutó éjszakánkénti átlagár karácsonykor tavalyhoz képest közel 23,5 százalékkal nőtt. Szilveszterre és a jövő év első két hónapjára is több foglalás van már, mint egy évvel korábban, ilyenkor. Karácsonykor Budapest, szilveszterkor és a jövő év elején pedig Eger a legnépszerűbb település a Szallas.hu-n foglaló vendégek körében.

Bizakodóak a szálláshelyek

Megkerestünk több megyebeli szállodát, hogy milyen forgalommal zárják az évet. A Lillafüredi Palotaszállóban annyit mondtak megkeresésünkre, hogy nagyon élnk forgalom lesz náluk, amelyet a szallas.hu adatai is megerősítettek, mert leghamarabb csak januárra lehet szobát foglalni. A Mercure Tokaj Center-t is megkerestük. Azt mondták portálunknak, hogy "ugyan vannak még szabad szobáik, de nagyobb a forgalmuk a tavalyi évhez képest".

Teltház az ünnepen

"Szilveszterkor teltházzal üzemelünk, de a következő héten is 90 százalékos telítettséggel fog működni a hotel" - mondta el megkeresésünkre Ostorházi Imre a Miskolc-Tapolcai Calimbra Wellnes Hotel ügyvezetője. Hozzátette: január 8-ig biztos foglalásaik vannak.

A Szallas.hu foglalási adatai szerint nőtt az év végi és a jövő év eleji foglalások aránya az elmúlt évekhez képest.

„Bár nem tudjuk megjósolni, mi vár a turizmusra a jövő évben, arra számítunk, hogy ha az energiaválság engedi, az utazási vágy megmarad – magyarázta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Ugyanakkor az utazási szokások átalakulhatnak, tovább erősödik a belföldi desztinációk iránti érdeklődés, közelebbre utazunk és akár az éjszakák számát csökkentve kevesebbet költünk egy-egy üdülésre.”

Nőttek a foglalások

A karácsonyi időszakra szóló, december 19-éig beérkező foglalások száma 30 százalékkal nőtt tavalyhoz, és 3 százalékkal 2019-hez képest. Az egy főre jutó, egy éjszakára szóló átlagár 16 ezer forint, ami 23,5 százalékos növekedés tavalyhoz, és 45 százalékos drágulás 2019-hez viszonyítva. A karácsonyt otthonuktól távol töltők fele wellness-szálláshelyet választott. A foglalások 48 százaléka hotelbe, 23 százaléka apartmanba, 16 százaléka vendégházba, 10 százaléka panzióba, 3 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szól. Budapest, Hévíz, Eger, Gyula és Zalakaros bizonyult eddig a legnépszerűbb úti célnak. A top 10-es ranglistára még Cserkeszőlő, Pécs, Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged került fel. A legnagyobb hazai turisztikai régiók közül karácsonykor Észak-Magyarország (20,55 százalék), a Balaton (15,46 százalék), és a Dél-Alföld (13,95 százalék) részesül legnagyobb arányban a foglalásokból. Az észak-magyarországi régióban pedig Eger, Miskolc, Szilvásvárad, Parádfürdő, Egerszalók és Miskolctapolca a legkeresettebb.

Extra programok szilveszterre

Valamennyi szállásadó extra programokkal várja a kikapcsolódásra vágyókat. Lesznek élőzenés estek, sztárvendég énekesek, bűvészek, humoristák is. Az óév elbúcsúztatására tavalyhoz képest több mint duplájával nőtt eddig az előfoglalások száma, de 2019-hez képest is 20 százalékos a gyarapodás. A legtöbben Egerben, Szegeden, Pécsett, Gyulán és Siófokon koccintanak éjfélkor. Az új év első két hónapja is bizakodásra ad okot, már most kétszer annyi foglalás áll bent, mint tavaly ilyenkor, 2019-hez viszonyítva pedig csaknem 10 százalékkal nőtt az előfoglalási arány.