A régió tudásbázisaként működő Miskolci Egyetem és a GRÁNIT Bank Zrt. stratégiai együttműködést kötött. A két fél közötti ünnepélyes aláírást a Miskolci Egyetem Tréning Stúdiójában tartották csütörtökön. Az együttműködés célja mindkét fél számára a szakmai, tudományos és üzleti célok kölcsönösen előnyös érvényesítése.

Egymás céljait erősítik

A legfontosabb célkitűzés az, hogy a Miskolci Egyetem tudása gyakorlattá váljon már a tanítási folyamat mindennapjai során és ebben lesz segítségükre az együttműködési megállapodás. Hiszen gyakornoki programok és ösztöndíj rendszer keretében tudják egymás közös ügyét szolgálni – hangsúlyozta az esemény sajtótájékoztatóján dr. Varga Judit az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Karriert kapnak a diplomához

Ma már csupán a kutatási tevékenység, a tudományos munka egy egyetem falai között kevés. Eleget kell tenni azoknak a társadalmi, gazdasági kihívásoknak, amelyek minket körülvesznek – mondta Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. Hozzátette: ehhez a kapcsolati hálót szélesíteni kell újabb partnerekkel, azért, hogy valóban olyan képzéseket tudjanak biztosítani az intézményben, amelyre a munkaerő piacnak szüksége van. Ez az egyetemek harmadik missziós tevékenysége. A GRÁNIT Bank kiemelt szereplője a haza gazdaságnak, ezért azt szeretnék, ha a hallgatók azzal a tevékenységgel, amely a bankban folyik széles számban megismerkedjenek. Elsősorban a leendő közgazdászokra és jogászokra gondoltak, de nincs kizárva, hogy a gyakornoki program keretében más szak hallgatói is be tudjanak kapcsolódni a bank munkájába. Így már tanulmányi éveik alatt szerezhetnek szakmai gyakorlatot, ami jól jöhet a diploma megszerzése után, amikor elhelyezkednek – emelte ki a rektor.

Fotós: Nagy-Hankó Krisztina

Pénzügyi edukáció

A Gránit bank a digitális tudást, az innovációt, azokat a gyakorlati elemeket szeretné átadni a hallgatóknak, amelyek sokszor a világon is élen járó megoldások, melyeket az intézet már bevezetett – hangoztatta Hegedűs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója. A magyar gazdaság akkor fog fejlődni, ha az emberek pénzügyi edukációja, tudatossága növekszik. Egyik küldetésük, hogy ebben előre lépés következzen be, hiszen van hova. Az egyetem és a pénzintézet között kötött megállapodással mindenki nyer, hiszen a fiatalok betekintést kapnak ebbe a gyorsan fejlődő szférába. A bankban működő összes szakterületet megismerhetik. Van példa is előttük, mert hasonló együttműködés született már az országban másik vidéki felsőoktatási intézménnyel, a kapcsolat pedig eredményesen működik.