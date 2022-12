A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton sikeresen vett részt Szerencs Város Önkormányzata, ennek eredményeként közel ötvenötmillió-kétszázezer forint támogatásban részesültek, amit a huszonnégymillióval egészítettek ki a költségvetésből. Az útátadáson Nyiri Tibor polgármester jegyezte meg, hogy nem véletlenül esett a választás erre az útra.

- A Széchenyi út mintegy huszonöt százaléka elfogadható állapotban volt, a többi azonban nagyon elhasználódott, kikátyúsodott egyrészt amiatt, hogy az esőzések alkalmával az Árpád-hegyről lezúduló víz elsősorban itt talált magának utat a Rákóczi út felé, másrészt ha a főúton akadályozta valami a gépjármű közlekedést, a Széchenyi út egyfajta elkerülő útként is szolgált – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy a csapadékvíz elvezetés egyébként is fontos feladat, az elmúlt évben a hektikus időjárás miatt kétszer volt áradás. A kivitelező Papex Kft és a Borsodvíz Zrt jó együttműködésének köszönhető, hogy nem csak a felszínen, de a mélyben is sikerült kijavítani a vízvezetéket. - A munkák során igyekeztünk a lakosság észrevételeit is figyelembe venni, például a Kórház köz saját forrásból és – a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-nek köszönhetően – saját kivitelezésből valósult meg a járda felújításokkal együtt.

Az eseményen részt vett dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. Beszédében megjegyezte, hogy több szempontból is szimbolikus a Széchenyi utca.

– Ezt a projektet édesapám szerette volna befejezni. Majd Nyiri Tibor polgármester úrral együtt úgy láttuk, hogy ha több lépcsőben is, de sikerüljön megszerezni minden forrást hozzá. A Belügyminisztérium támogatása nagyban járult hozzá a kivitelezéshez, azután a Magyar Falu Programban sokat dolgoztunk azért, hogy az ötezer főt meghaladó településeken is tudjunk segíteni és ebben a csomagban két dologgal végzett sikeresen Szerencs. Az egyik az uszoda tetőszerkezetének felújítása, a másik az Széchenyi út volt. Ehhez tette hozzá a város a saját részt – mondta dr. Koncz Zsófia hangsúlyozva, hogy hihetetlen az az útépítés ami zajlik és nem csak Szerencsen, de városon kívül is, idesorolva az alsóbb rendű utaktól (például Szerencs-Tállya) a 37. számú főútvonalig.

- Térségünk nagyon megérdemelte már ezeket a fejlesztéseket – összegezte mondandóját a miniszterhelyettes.