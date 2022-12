A legtöbben különleges élménynek tartják Izraelt, akik már jártak a Megváltó szülőhelyén és lakhelyén. Vannak olyanok, akik annyira beleszeretnek a biblia tájakba, hogy többször is visszatérnek. Így volt ezzel Tóth-Simon Károly, a Golgota Keresztény Gyülekezet - Miskolc lelkipásztora is.

Megelevenedett a Biblia

– Három alkalommal jártunk Izraelben zarándoklat keretében, a gyülekezet kisebb közösségével. Először 2017-ben és utána két és négy év múlva újra egy-egy hetet – emlékezett vissza Tóth-Simon Károly. – Régóta szívügyem volt már, hogy el tudjak utazni Izraelbe. Keresztény körökben többen ugyanezért lelkesednek, hiszen a Szentírásban olvasható helyeket sokan szeretnék élőben is megnézni. Ez nemcsak nyaralás, vagy kikapcsolódás. Arról szól, hogy ellátogatunk azokra a helyekre, ahol Jézus született, járt, tanított, betegeket gyógyított, csodákat tett, ahol megfeszítették és feltámadt. Ezáltal szembesülünk azzal, hogy ezeknek a helyeknek szakrális üzenete van és spirituális erőforrás rejlik bennük. Nem véletlenül mondják azt, hogy Izrael tulajdonképpen az ötödik evangélium. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma mellett a Szentföld az, amely fizikai környezettel beszéli el a megváltás üzenetét. Ott kézzelfogható módon tudjuk az evangéliumot meglátni, az illatát és a hangulatát megérezni, azaz a bibliai történet valósággá válik.

Krisztus lába nyomán

Képzeletben az olvasót is végigkíséri a lelkész a Szentföld különleges helyszínein.

– Elsőként Názáretbe mentünk el, ahol gyönyörű szép templom áll azon a helyen, ahol az angyal hirdette Máriának, hogy a Megváltó fog megfoganni a méhében. Megnézhettük azt a házat, ami a hagyomány szerint a Szent Szűz otthona volt. Utána Betlehembe utaztunk tovább. Ugyanazt az utat tettük meg, mint Szűz Mária és József, Jézus születése előtt. Persze kényelmesebb körülmények között, nem szamár háton, hanem autóbusszal. Betlehemben be tudtunk menni a Születés bazilikába, ahol láthattuk azt a helyet, ahol a hagyomány szerint Jézus Krisztus a világra jött. Kimentünk a Pásztorok mezejére is, ahol az angyalok örömhírt hirdettek a pásztoroknak. Jártunk a Genezáreti-tónál, ahol Jézus legtöbb tanítása és csodája történt. Ugyanabba a tóba léphettünk bele, amelyen a Messiás a vízen járt és ahol a vihart lecsendesítette. Csónakáztunk is rajta és éppen ott értünk partot, ahol a kenyérszaporítás történt és ahol elhangzott a Hegyi beszéd – sorolta a lelkész.

Az üdvtörténet helyei

Nemcsak a karácsonyi, de a húsvéti misztériumnak is személyes részeseivé váltak.

– Jeruzsálem óvárosában végigjártuk a Via Dolorosát, a szenvedések útját, ahol végbe ment a passió. Eljutottunk odáig, ahol valószínűleg keresztre feszítették Jézust. Ma ott egy gyönyörű templom áll több keleti egyháznak a felügyelete alatt. Láthattuk a Golgota szikláját és azt a követ, amelyre a testét helyezték és megkenték olajjal, valamint azt a helyet is, ahol feltámadt. Számomra hatalmas élmény volt Jeruzsálemben a Siratófal, amely azért különleges, mert még mindig azok a kövek állnak ott, amelyek Krisztus idejében. Tehát az egyik legautentikusabb és legkorhűbb történelmi emlék. Pont ott tudunk megpihenni a város zajától az Olajfák hegyén a Gecsemáné kertben, ahol a Megváltó is tette ezt sokszor a tanítványaival. Mi is szembesültünk a forgataggal és azzal, hogy sok ember rohanásban éli az életét és kevésbé nyitottak a Mester tanításaira a békéről és a felebaráti szeretetről.

Minden egyes helyszínen picit el tudtunk csendesedni és elolvastuk a helyhez kötődő evangéliumi történetet. Beszélgettünk az igéről, énekeltünk és imádkoztunk. Ezekből a helyekből olyan szellemi erő árad az emberre, amit idehaza nehezebben tudunk megtapasztalni. Úgyhogy számomra teljes feltöltődés volt az utazás. Minden kereszténynek ajánlom életében legalább egyszer – javasolta a zarándok.

Megbecsülik a turistákat

Bár Izraelben folyamatosan harcok dúlnak, a történelmi emlékeket biztonságosan lehet látogatni.

– Nekem Miskolc az otthonom és innen sehová nem költöznék el, hacsak az Isten arra nem vezet. Viszont, ha azt mondanák nekem, hogy itt egy lakás kulcsa Jeruzsálemben és holnap elfoglalhatom, azonnal pakolnék és mennék is. Annak ellenére, hogy sajnos a hatvanas évek óta, amióta Izrael állam újra létrejött, folyamatosak a harcok. Azonban én azt tapasztaltam, hogy a turistákat megbecsülik, a történelmi helyeket pedig fegyveres őrök őrzik. Igaz, a múzeumi belépők, az élelmiszer és helyenként az utazás is sokkal drágább mint Magyarországon, de több ingyenes hely is van. Az ételek a keleti gasztronómiai hagyományhoz igazodnak és a bazársorokon elvárt az alkudozás, de a piacon nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni angolul. A kint élő nagy számú magyar származású zsidóság miatt, jellemzően néhány magyar szót is tudnak a helyiek. Izraelnek egyébként rengeteg arca van. Például Beér-Sevában inkább zárkózottak, Telavivban pedig nyitottabbak az emberek. Bár nagyon konfliktusos területről van szó, de mégis élhető országnak látom. Fejlett az oktatás és az egészségügyi rendszer és az ország vallási töltete kárpótlást nyújt a nehézségekért. Az egyik legnagyobb vallási közösség Izraelben a keresztényeké, akik főleg arab hátterű palesztínok és kisebb részben messiáshívő zsidók. Több szerzetes rend is él ott, amelyek egy része látogatható. A Golgota Keresztény Gyülekezetnek is működik teológiai főiskolája Jeruzsálemben – fejtette ki Tóth-Simon Károly.

Áldott, aki Izraelt áldja

A Golgota Keresztény Gyülekezet - Miskolc imaházának falán látható egy kép a Szentföldről, ami Krisztus második eljövetelére emlékeztet.

– A miskolci imaházunk falán lógó Jeruzsálem képet egy Zack nevű amerikai misszionárius készítette, aki a jeruzsálemi főiskolán volt Biblia tanító és most nálunk szolgál. Ezt a Miskolc látképpel szemben függesztettük ki. Számunkra fontos, hogy rendszeresen imádkozzunk Izrael békességéért. Hiszünk abban a szentírási igazságban, hogy áldott, aki Izraelre áldást mond. Ez a kép folyamatosan emlékeztet minket erre és elénk vetíti jövőt, azt a helyet, ahová Jézus vissza fog térni – emelte ki a Golgota Gyülekezet Miskolc lelkipásztora.