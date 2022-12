Az 1979-ben az év magyar labdarúgójának választott kiválóság szerepelt eddig legtöbbször a piros-fehér klub színeiben NB I-es találkozón, összesen 375-ön. Salamon Józseffel az Észak-Magyarország sportújságírója, Molnár István beszélgetett a meccs előtt, hallhattuk véleményét többet között az előzetes várakozásairól, illetve arról is, hogy szerinte ki lehet a világbajnok.

Négyévente a labdarúgás csúcsa a világbajnokság. A favorit csapata lett volna a német, és esetleg a belga, de a németek és a belgák is elbúcsúztak a világbajnokságtól – mondta Salamon József. A szerbektől jó eredményt vár – tette hozzá. Meglepetés mindig lehet, a kisebb csapatok is jól küzdenek. Az aranyérem talán nem oda kerül, de biztos hogy valamelyik ázsiai vagy afrikai ország ott lesz a legjobbak között. A brazilok egyszer-kétszer már eljátszották a renoméjukat, de esélyesek lehetnek a világbajnoki címre. Az is megtörténhet, hogy nem európai vagy dél-amerikai csapat nyeri a VB-t. Most a Szerbia-Svájc mérkőzés előtt az esélyek latolgatása közben kitért arra, hogy Svájc megteheti, hogy olyan csapatot állít össze, amilyet akar, nem ezen fog múlni, hanem a szerbek hozzáállásán.