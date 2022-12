Az egyik miskolci óvodában jártunk tegnap. Amikor megérkeztünk, csengettyű hangja szólt, és egy Mikulás-váró dalt énekeltek a gyerekek. Próbáltak, mert tudták, hogy hozzájuk is elmegy a jó öreg nagyszakállú. Ő az a piros ruhás, több százéves apóka, aki nem tesz különbséget jó és rossz gyerek között, legfeljebb csak egy jelképes virgáccsal. Mindenkinek készít csomagot, akármilyen magasak is az árak, akármilyen kevés a fizetés, akármilyen drága az üzemanyag, akármilyenek a gazdasági mutatók. A Mikulás akkor is elmegy az oviba, ha apunak vagy anyunak nincs pénze, és ha lenne, akkor is először a házuk tetejét javíttatnák meg, mert ha esik, csorog a víz a fürdőszobában.

Csomagot kap ilyenkor az ország minden gyermeke. Az is, akinek otthon van még öt testvére, ezért nem eszi meg az összes édességet, hogy a többieknek is jusson. És csomagot kap az az ovis is, aki csak ritkán járhat a társai közé, mert élete nagy részét a kórházban tölti. A Mikulás mi vagyunk. A sok rossz tulajdonságunk mellett a csupa jóság.