Gyertyagyújtás volt hanuka alkalmából hétfőn a miskolci zsinagóga épületében. Elfogadta a helyi ünneplő közösség meghívását Veres Pál polgármester.

- Bölcsek voltak eleink, amikor azt látták, hogy amikor a leghosszabb az éjszaka, legrövidebb a nappal, a leghidegebb van és reménytelennek tűnik minden, valami reményt kell adni az embereknek. A láng reménységet ad, ugyanakkor megvilágítja a környezetünket. Egy pici csoda az, hogy ég – mondta, személyes érzéseibe is beavatva a jelenlévőket. - Amikor téli estéken hazafelé tartok, és látom, hogy egy ablak mögött fény van, szívesen megyek oda. Hiszen tudom, hogy ott megbékélhetek és szeretetre találhatok.

Az ünnepi alkalom nagyobb összefüggésében is értelmet nyert a beszédben:

- Hanuka ünnepe arra is emlékeztet, hogy ha egy kis közösség összefog és képes közös célért áldozatokat hozni, győzelemre van ítélve. A hit és a közösség erejével akkor is győzhet, ha nagyobb ellenséget kell is legyőznie. Egy gyertya lángja sokkal gyengébb, mint a modern lámpák fénye. De ezek a kisebb fények paradox módon mégis jobban oda világítanak arra, ami igazán fontos. Az összefogásra, a szeretetre, az egymás iránti őszinte megnyilvánulásokra, a nyitott lélekre. Kívánok áldott hanukát az egész közösségnek. És - egy kicsit előre tekintve - sokkal könnyebb és szebb új esztendő is vár ránk hamarosan - adott hangot a reménynek Veres Pál.