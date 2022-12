Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának családok átmeneti otthonaiban élő, összesen 186 gyermeket ajándékozza meg Mikulás alkalmával a Porsche Hungaria Audi márkája. Az első csomagokat a Segélyszervezet miskolci intézményében élő gyerekek vehették át, szombaton.

Az esemény külön meglepetése volt, hogy Ördög Nóri és Gianni Annoni televíziós műsorvezetők bújtak jelmezbe, így együtt, egy vidám alkalom keretében ajándékozták meg a rászoruló családok gyermekeit, akik nagy izgalommal, szépen felöltözve várták az ünnepi alkalmat és a különleges vendégeket.

Örömöt akartak adni

Másodszor ajándékozta meg a gyermekeket a Porsche Hungária Mikulása. Tavaly volt az első alkalom – mondta Nagyné Faragó Boglárka a Családok Átmeneti Otthonának intézményvezetője.

A pici gyerekek babaápolási csomagot, a nagyobbak édességet kaptak ajándékba. Most 12 család lakik az intézményben, összesen harminc gyermekkel, ők kaptak meghívást az eseményre.

A családok egy évig lakhatnak az átmeneti otthonban, az itt tartózkodást fél évvel meg lehet hosszabbítani, illetve utána még kiléptető lakásokba tudják őket elhelyezni, de senki nem kerül az utcára – emelte ki az intézményvezető.

A kezdeményezés tavaly indult közösen az Ökumenikus Segélyszervezettel. Azt szerették volna, ha felajánlásuk a legjobb helyre kerül – hangsúlyozta Zakariás Fruzsina, a Porsche Hungária Audi márkaigazgatója. Hozzátette: fontos volt, hogy ne csak kézzel fogható ajándékot, de örömöt is adjanak a gyerekeknek, ezért kérték fel a két ismert televíziós műsorvezetőt a szerepre.

Hálát ad a szerencséjének

Igyekszik megbecsülni azt a szerencsés helyzetet, amiben van, ezért ahol tud, segít és számos hasonló kezdeményezéshez csatlakozik az évnek ebben az időszakában – fogalmazta meg Ördög Nóri. Most éppen a Mikulás (Gianni) mellett krampuszként jelent meg és csalt mosolyt a kisebb-nagyobb gyermekek arcára. Sokszor, amikor adományt gyűjt vagy ad át, akkor nem látja azok arcát, akikhez kerül. Most azonban belenézhetett a csillogó szemekbe, ami számára is felemelő érzés – tudatta a műsorvezető. Más segélyszervezetekkel már dolgozott együtt, de az Ökumenikusokkal most először. Ilyenkor ugyan a családjának nélkülöznie kell őt, de megértik, mert tudják, hogy jótékony ügy érdekében van távol.

Új érzéseket adott számára

A Mikulás megformálása, jelleme nagyon testhez álló számára, hiszen hamarosan kétgyermekes édesapa lesz – mondta Gianni Annoni, televíziós műsorvezető. Az ünnep, a Karácsony neki nem az ajándékozásról szól elsősorban. Sokkal inkább a szeretetről, hogy együtt legyünk. Egyébként hasonló jótékonysági akciókban vállalt már szerepet itt is és máshol is. Feleségével, Debreczeni Zitával sokszor adakoznak csendesen, nem a nyilvánosság előtt, ez mindkettőjük számára fontos. Ebben az esetben azért örül neki, hogy itt lehetett, mert a gyerekek tényleg őszinte szeretettel fogadták, nem mint Gianni-t, hanem mint Mikulást. Mert a gyerekek még tudnak hinni.