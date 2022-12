- Minden a szabályoknak megfelelően kell, hogy történjen, így határozzuk meg a határidőket is. Terveink szerint jövő nyárig készülnek el a tervek, amelyek alapján megújulhat az épület. Várhatóan 2024 elején elindulhatnak a munkálatok, és reményeink szerint 2025 végére átadhatjuk a régi fényében pompázó Avas szállót – hangsúlyozta.

Kinyílik a tér

Városi funkciók is helyet kapnak majd az egykori Korona szállóban. - Természetesen a tehetséggondozásnak a fellegvára lesz az egykori szálló, de emellett visszakapja régi funkcióit, és szeretnénk kinyitni a nagyközönség számára is – emelte ki a képviselet-vezető.

Két egykori bálterem is megújul, köztük a korábbi Kossuth mozinak helyet adó terem is, amely a többi között a város kulturális és közéleti programjainak is méltó helyszíne lehet majd.

