Az egyetemi tanulmányok egyik fontos része más kultúrák, más emberek megismerése. Kiválóan alkalmas erre a Miskolci Egyetem az angol nyelvű klubja, a Multilingual World Café.

„A cafét, ezt az alapvetően angol nyelven zajló programot havonta szervezzük. A külföldi diákok mellett magyar egyetemisták és középiskolás fiatalok vesznek részt rajta, de néhány kolléga is csatlakozik hozzánk” – mondta a szemeszterzáró találkozón dr. Juhász Orchidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának vezetője.

A „Világkávéház” eseményei általában hasonlóan alakulnak: adott öt asztal, amelyeknél egy-egy külföldi hallgató vezeti a programot. Segítségükkel különböző országokba lehet „elutazni”, például Indonéziába, Malajziába, afrikai és közel-keleti országokba. Egy-egy országbemutató húsz perces, majd cserélődnek az asztaltársaságok. Így járják be a fiatalok világot. A foglalkozásokhoz középiskolások is rendszeresen csatlakoznak. Vannak olyan diákok, akik az 50 órás közösségi szolgálatot is a klubban teljesítik. Nemcsak megismernek más kultúrákat, hanem a külföldi hallgatókkal egyéb szabadidős programokon is részt vesznek.