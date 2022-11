Első helyezést ért el a nemrég megrendezett XIV. Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztiválon Fényes Lura Linda, a forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola kisdiákja. Olyan szépen szavalt, hogy a zsűri őt találta legjobbnak, a legfiatalabbak korcsoportjában. Laura most másodikos, de már tavaly is járt szavalóversenyen. Tanítója, Bodnárné Léport Judit elmesélte, kis tanítványa hamar kitűnt a többiek közül tehetségével. Az elmúlt évben az encsi szavalóversenyen vett rész egy osztálytársával, Buday Krisztinával. Akkor Krisztina második helyezett lett, Laura pedig, bár akkor is szépen szavalt, de egy kicsit elrontotta a vers végét, így nem lehetett ott a legjobbak között. Azonban a zsűri már akkor is azt mondta, hogy nagyon tehetséges. Most viszont remekelt Laura.

– Ezúttal nagyon szépen megtanulta a versét, Osvát Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése című költeményét mondta el. Ez a vers teljesen Laurához illik, mert olykor ő is zsörtölődik. Egyébként talpraesett, ügyes kislány. Nem ijed meg semmitől, mindig kiáll magáért. Ezért is sikeres mese- és versmondó, mert nem ijed meg a közönségtől és a zsűritől, bátran, magabiztosan adja elő a szöveget. Amikor megtaláltam a Zsémbes Zsófit, rögtön rá gondoltam. Itt tanulta meg az iskolában, közösen gyakoroltunk. Szépen, részenként haladtunk, és sokszor ismételtük a már megtanult versszakokat. Laurának szinte nem is kellett megtanítani, hogyan hangsúlyozzon, mert ezt szinte magától tudta. Ehhez is tehetség kell. Azonban sok kedvességre, dicséretre és bátorításra van szüksége – sorolta a pedagógus.

Örült a tapsnak

Hozzátette: Laura tehetséges énekes is, nagyon szép hangja van, és közönség előtt is bátran énekel. Sikere után a fél osztály versenyre szeretne menni, hiszen a gyerekek vágynak a tapsra, a dicséretre.

– Volt már hasonlóan tehetséges tanítványom, Glonczi Péter. Ő már középiskolás, de elsős korában szavalóversenyt nyer – idézte föl Bodnárné Léport Judit.

Laurát is megkérdeztük a versenyről. Annyit árult el, hogy nagyon tetszett neki a Zsófiról szóló vers, ezért könnyű volt megtanulnia.

– Egy olyan kislányról szól, aki mindent elfelejt és nagyon rendetlen. Reggel kereste a zokniját, a cipőjét, a szalagja pedig összegyűrődött. Abban hasonlítok Zsófihoz, hogy néha én is szoktam hisztizni. Szeretem az iskolát, és máskor is szeretnék majd versenyre menni. Az volt a legjobb, amikor megtapsoltak, és hogy ajándékba sok édességet kaptam – árulta el a tehetséges, kis versmondó.