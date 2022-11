November 6-áig szavazhatunk a Bodrog Hotelre, hogy bekerülhessen az Év Hotele verseny döntőjébe. A sárospataki szállodára voksolók akár egy utalványt is nyerhetnek, melyet a hotelben használhatnak föl.

Mint korábban megírtuk, a versenyt az egyik kereskedelmi tévécsatorna indította. Az előző fordulóban egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szállodával kellett megküzdnie a pataki hotelnek, mely meggyőző fölénnyel nyert, a szavazatok 65 százalékát szerezte meg.

Most azonban már öt szállodával kell megküzdenie, úgyhogy nagy a tét.

Bágyi Péter

Fotós: ÉM

– Nagy múltú hotelről van szó, közel 40 éve üzemel megszakítások nélkül – mondta érdeklődésünkre válaszolva Bágyi Péter, a hotel igazgatója. – A szállodát mindig az adott kornak megfelelően igyekeztünk fejleszteni, és most, 2022-re jutottunk el odáig, hogy minden felújítás befejeződött. Így most már száz százalékban megújulva, négycsillagos superior szolgáltatással várjuk a vendégeket. Sárospatak nagy vonzereje a Rákóczi-vár, de az emberek nemcsak a történelmi emlékekre kíváncsiak, hanem jól is akarják érezni magukat egy színvonalas szállodában. Ez utóbbit tudjuk számukra nyújtani sokféle szolgáltatásunkkal – fogalmazott az igazgató.

Hangsúlyozta: már az is nagyon megtisztelő számára, hogy az előminősítés után a Bodrog Hotelt is felkérték, vegyen részt a versenyben. Örömmel tölti el, hogy bejutottak az ország 28 legjobb, neves szállodája közé.

– Az a célunk, hogy minél tovább versenyben maradjunk, és ott lehessünk az országos döntőben, végül hogy minél előkelőbb helyen végezzünk. Jelenleg a régiós verseny zajlik, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szállodával vagyunk versenyben. A közönségszavazatok döntenek arról, hogy ki jut tovább, örülnénk, ha minél többen ránk voksolnának – jelezte Bágyi Péter.

Szavazni a www.azevhotele.hu oldalon lehet.