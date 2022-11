Új programelemekkel bővült a rendezvény, amit a zempléni zsidóság múltjának felelevenítése céljából szervez minden évben Sátoraljaújhelyen, a Zemplén Európa Házban a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztései Alapítvány (ZRVA). Idén is a hagyományokhoz híven több történelmi helyszínen tartottak megemlékezést és emlékkonferenciát október végén, a zsidó Emlékezés Napján. A rendezvényre az elszármazott zsidókat, a helyi zsidóság kutatást támogatókat, pedagógusokat és érdeklődő diákokat várták.

– Múltidéző napunkat a reggeli köszöntők után mindig buszos látogatással kezdjük, amely Kasztenbaum Márton Rafael sírjához vezet a határ túloldalára, a szlovákiai Pelejtére – mondta Juhász István, a ZRVA elnöke. – Ő volt az elsődleges adományozója az egykori sátoraljaújhelyi Kasztenbaum Zsidó Iskolának, amelynek épületében ma a Zemplén Európa Ház működik. Ez a népiskola Európában egyedülálló volt asszimilációt segítő tanterve miatt, itt még a hébert is magyarul oktatták. Újdonságként avattuk fel a zsidó származású Szegő Sándor emléktábláját egykori divatáruházának a falán, amely a két világháború között a legnagyobb, kétszintes divatáruház volt Zemplén vármegyében. A táblára egy korabeli képeslap képét gravíroztuk rá, amely az áruházat ábrázolja. Több mint száz zsidó bolt működött a városban az I. világháború után. A délelőtti blokk az évenkénti sétával fejeződött be a Rákóczi Ferenc utcáról, ami a régi zsidó boltok utcája volt, vissza a Zemplén Európa Házba. Végül kóser ebéddel vendégeltük meg a résztvevőket.

Netes kalauz emlékhelyekről

A térségben található 15 település ma fellelhető zsidó emlékeit mutatja be egy új honlap fotókkal, szöveggel és térképpel.

– A zempléni zsidóság emlékei című digitális térkép és honlap (www.zemplenizsidosag.hu) bemutatása volt a Zemplén Európa Házban tartott emlékkonferencia fő attrakciója. A weboldalnak azért van jelentősége, mert Sátoraljaújhely fontos zsidó zarándokközpont, ahol ma már színvonalas zarándokszállásunk is van. Bár a pandémia alatt visszaesett a vallási zarándokok és családfakutatók száma, de idén újra több ezren jöttek, elsősorban Amerikából, Izraelből és Lengyelországból. A konferencia második felében pedig néhai dr. Tóth Eszter könyvét mutatta be Szegő Ágnes történész, akinek a dédszülei az újhelyi régi zsidó temetőben nyugszanak. Elképzelhető, hogy valamilyen rokoni szál fűzi Szegő Sándor üzlettulajdonoshoz is. A kötet az egyik legrégebbi izraelita hagyományokkal rendelkező községről, a zsidó Mádról szól, amely szintén kedvelt turista központ. Utolsó programunk az Egy város 1000 arca című kiállítás megtekintése volt a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Ez az első olyan állandó helytörténeti tárlat a múzeumban, amely Sátoraljaújhely zsidó örökségét is magában foglalja – tájékoztatott Juhász István.