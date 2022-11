A szokásosnál több gyermek fertőződött meg az úgynevezett kéz-láb-száj vírussal az elmúlt hónapokban, adta hírül a napokban az egyik tévécsatorna.

A nyilatkozó házi gyermekorvos szerint ez még a covid utóhatása, mert a lezárások miatt ez a vírus sem tudott terjedni, így most sok a fertőződésre hajlamos gyerek. A sok beteg gyerek miatt a vírus szokatlan módon a felnőttek között is megjelent, de nincs szó mutációról. A kiütések fájdalmasak lehetnek, így érdemes fájdalomcsillapítót adni a gyermekeknek, akiket a fertőzés megszűnéséig ajánlott elkülöníteni. A fertőzés tüsszentéssel, köhögéssel, széklettel és sebváladékkal is terjedhet.

Láz, rosszullét

A betegséget okozó kórokozóról Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanárt kérdeztük, aki elöljáróban elmondta, a kéz-láb-száj betegséget egy úgynevezett enterovírus okozza.

Elsősorban gyerekek körében terjed, és kiütéseket okoz egyes testfelületeken. A kézen elsősorban a tenyéren, de a kézháton is megjelenhetnek, a lábon a talpon, a lábfejen valamint a kiütések gyakoriak a szájban és száj környékén. A víruskutató szerint a betegség 2-3 nap alatt gyógyul, hőemelkedéssel, lázzal, rosszulléttel, étvágytalansággal jár. Gyerekek körében gyakori, de most a felnőttekre is átterjedt elsősorban azért, mert az elmúlt két év lezárásai miatt nem volt alkalma átfertőződni a lakosságnak ezzel a vírussal. Korábban is előfordult a terjedése, de ilyen gyakori nem volt, mint most, hangsúlyozta a szakember.

Hozzátette: a majomhimlő vírusánál is ugyanezt tapasztalják. Az országok kinyitottak, nincsenek korlátozások, fellendült a turizmus, és ez vezetett oda, hogy több fertőző betegség is gyakoribbá vált, többek között a kéz-láb-száj betegség is.

Kiszáradás

Rusvai Miklós jelezte: ez a vírus általában nem veszélyes, azonban kisgyermekek esetében van némi kockázata. A száj fájdalma miatt ugyanis az egy-két évesek nagyon keveset ihatnak, így a kiszáradás veszélye fenyegeti őket.

Dr. Rusvai Miklós virológus | Fotós: Markovics Gábor

– Ha valaki elkapta vírust, otthon kell maradnia, amíg a kiütések el nem múlnak. A betegség egyébként nagyon ragályos, főleg az óvodákban terjed. A gyerekek pedig hazaviszik, így a család felnőttjeit is megfertőzheti. A kiütések enyhe, bárányhimlőszerű elváltozások, szerencsére nem mélyre terjedőek, nem okoznak komoly sebeket. A következő években, mivel most már nem vagyunk elzárva, normalizálódni fog a helyzet, úgy gondolom, hogy a mostani megemelkedett esetszám nem lesz jellemző a következő évekre. Egyébként ez a vírus jó védettséget ad, tehát aki átesik a fertőzésen, az utána tartósan védett marad akár évekig – tett hozzá a szakember.

Sok-sok vírus

Kérdeztük a koronavírusról is. Mint mondta, ez a kórokozó is folyamatosan jelen van, de járványhullámról nem beszélhetünk. Azonban most is vannak súlyosabb esetek a légzőszervi betegséggel küzdők körében. Az úgynevezett sentinel orvosok rendszeresen küldenek légzőszervi betegekből vett mintát a laborba analizálásra. Az adatokból az derül ki, hogy jelenleg a koronavírus van többségben, de már megjelent az influenzavírus is , és itt vannak az influenzaszerű betegségeket okozó egyéb vírusok. Ilyenek az óriássejtes vírus, a parainfluenza vírus, a rhinovírus vagy az adenovírus. Ezek évtizedek óta itt élnek velünk, és rendszeresen okoznak úgynevezett influenzaszerű tüneteket. Ezek szerencsére nem különösen veszélyesek, mondta a víruskutató.

Mint legutóbb, most is felhívta a figyelmet, hogy a bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön hordjunk maszkot, hiszen az minden vírus ellen megvéd minket.