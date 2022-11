Talpalatnyi hely sincs Hejőcsabán, annyi autó vár gumicserére az egyik vállalkozás udvarán. Egy komolyabb napon 140 darab nyárigumit cserélnek le itt télire.

- Jó idő volt, később kezdődött a szezon, ezért most valószínűleg tovább is fog tartani – nyilatkozta Kozma András, a Vágtató Ménes Kft. tulajdonosa, gumis. Szerinte karácsonyig is elhúzódhat az az idő, amikor még sorok lesznek a gumisok előtt.

- Ha az aszfalt hőmérséklete 7 fok alá megy, akkor sokkal jobban fognak a téli gumiabroncsok, mert más a gumi szerkezete - hangsúlyozta a szakember.

Fotós: Bujdos Tibor

A bűvös fokválasztó

A nyári abroncsoknak ugyanis olyan az összetétele, ami 7 Celsius-fok feletti hőmérsékletre van optimalizálva, a téliek pedig 7 fok alatti hőmérséklet esetén biztosítsanak megfelelő tapadást. A téliek a hideg időben is képesek megtartani a rugalmasságukat, vagyis 7 Celsius alatti hőmérséklet esetén már téli gumikra van szükség. Az előrejelzések szerint péntektől 3 és 6 fok között lesz napközben a legmagasabb érték, így nyárigumikkal már nem biztonságos közlekedni.

Balesetmegelőzés

A biztonságos közlekedés érdekében lényeges, hogy az évszaknak megfelelő abroncsok legyenek az autókon. Erről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtósa, Varga Rudolf nyilatkozott szerkesztőségünknek.

Miskolcon a Top Speed Gumiszervízben nagy volt a forgalom

Fotós: Bujdos Tibor

- Most már a biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség. Ezek az abroncsok speciális bordázattal is el vannak látva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel a fékút is rövidebb. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 bárral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét - emelte ki Varga Rudolf.

- A közlekedésben ősz végén és télen a csúszós út, a romló látási viszonyok okozzák a legtöbb problémát, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse autóját ezekre a körülményekre. Télen ugyanis alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények. Ezen időszakban a balesetek jellemző oka, hogy a közlekedésben részt vevők nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetik járműveiket – foglalta össze.