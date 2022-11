Korábban többször foglalkoztunk már vele, hogy Miskolc elöregedett víziközmű hálózatán elég gyakoriak a csőtörések, meghibásodások. Hogy ez mennyire így van talán mi sem bizonyítja jobban, mint a Zsolcai kapu azon szakasza, amely a Hatvanötösök útjával érintett, vagyis a megyei rendőr-főkapitányság előtti rész. Itt, száz méteren belül kellett tavaly nyáron, néhány hete, és most ismét felbontani az útburkolatot, hogy hibát hárítson el a városi vízszolgáltató. Míg a korábbi két felbontás a Gömöri felüljáró felé haladó sávokat érintette, a mostani az onnan érkezőknek okoz problémát.

A MIVÍZ már napokkal ezelőtt jelezte, hogy csütörtökön reggel az érintett szakaszon hibaelhárításba kezd. Erre szükség is volt, ugyanis napok óta bugyogott és tört fel a víz az aszfalt minden repedésén. Azt is jelezték előre, hogy torlódás várható, és ebben nem is tévedtek. Már reggel beállt a két sáv a Gömöri felüljárón és jelentősen megnőtt a városba bejutás ideje. Napközben kezelhető volt a helyzet, hiszen csendesedett a forgalom, azonban a délutáni csúcs felé fordulva, ismét elkezdődött a fennakadás.

Emellett sokakat meglepett az, hogy a Hatvanötösök útja alját a Zsolcai kapu felé teljesen lezárták. Azt ugyan jelezte a MIVÍZ, hogy nem lehet majd befordulni a Hatvanötösökre, azonban az nem volt világos, hogy kifelé sem lehet majd onnan jönni. Ez azért neuralgikus pont, mert a hatvanötösök útja egyrészt menekülő útvonal a Szeles utcával azok számára, akik elkerülnék a Búza tér környékének nagy forgalmát, másrészt mivel a Pláza és a Gömöri felüljáró között sehol nem lehet balra fordulni, vagy megfordulni, így abban is segítség ez az útvonal, hogy ne kelljen nagyot kerülni egy megforduláshoz.

Ottjártunkkor a szakemberek már nem dolgoztak, a Magyar Közút munkatársai pedig éppen átrendezték a lezárást biztosító bójákat, hogy másnap reggelig a lehető legkisebb fennakadást okozza a lezárás. A Gömöri felüljáró irányából érkezve nagyon sokan indexeltek jobbra és csodálkoztak rá, hogy nem lehet befordulni, de az egyébként kiürült hatvanötösök útján is végigcsorgott egy autó, mivel a sofőr nem volt benne biztos, hogy jól látja: valóban nem lehet kihajtani és vissza kell fordulnia.

A MIVÍZ tájékoztatása szerint előreláthatólag november 25-ig tartanak a munkálatok. A javítások ideje alatt az ivóvíz szolgáltatásban időszakos vízhiányra lehet számítani.