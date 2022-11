Másfél évvel ezelőtt kezdték el a projekt előkészítését. Erről Sváb Antal, Szikszó polgármestere beszélt a közbeszerzési eljárást lezáró, az MVM-csoporthoz tartozó nyertes cégek képviselőivel megkötött szerződés aláírása előtt.

Így spórolnak

– A közvilágítás teljes egészében LED-es izzókra cseréljük – hangsúlyozta Sváb Antal. – A most valamivel több mint 700 lámpatestünk helyett a városban ezer fölötti lámpatest működik majd. Ez – az izzók számát tekintve – hozzávetőleg 40 százalékos bővülést jelent. Emellett pedig, mivel energiatakarékos, korszerű lámpatesteket helyezünk ki, pénzt is spórolunk meg a városnak, ugyanis 55-60 százalékos megtakarítással jár majd az új közvilágítás üzemeltetése.

Zöldebb és olcsóbb

Az előkészítő munka során, amely több mint 10 hónapot vett igénybe azt is megvizsgálták a szakemberek, hogy azokban a városrészeken, ahol arra igény van, hogy világosabbak legyenek az esték, ott magasabb fényerővel rendelkező égőket telepítsenek, és kiválasztották azokat a településrészeket is, ahol kisebb fényerő is elégséges lesz.

– Cégünk az MVM-csoportban a kültéri mesterséges világítás üzemeltetésével és korszerűsítésével foglalkozik – mondta Anger Ottó, az MVM Lumen Kft. ügyvezetője. – A települési önkormányzat, mint ajánlat kérő, magas elvárásokat támasztott és örültünk neki, hogy a mi ajánlatunk bizonyult a legjobb ár-érték arányúnak. Azt is próbáltuk figyelembe venni, hogy bizonyos közterületek funkciója változni fog a közeljövőben, így ezekhez is alkalmazkodtunk – tette hozzá.

Fotós: Bujdos Tibor

– Cégünk az MVM száz százalékos leányvállalata, amit azért hoztunk létre, hogy energiahatékonysági beruházásokat hajtsunk végre. Ezzel is segítsük Magyarországon az energiafogyasztók helyzetét – nyilatkozta az MVM ESCO Urban Kft. ügyvezetője, Kiss Csaba Attila. – Ezeket a beruházásokat mi magunk meg is finanszírozzuk. Jelen esetben egy 15 éves szerződés keretében biztosítjuk a szolgáltatást, üzemeltetjük a rendszert, majd a 15. év végén az eszközöket átadjuk az önkormányzatnak.

A megújult városi közvilágítást 2023 tavasz végén, nyár elején adják majd át Szikszón.