Mint ismert, november 12-től országosan 366 helyen ideiglenesen szünetelni fog a postai szolgáltatás. Az intézkedés 210 települést érint, köztük Tiszaújvárost is, mivel a csúcsidőszakban az újvárosiak által is előszeretettel használt tiszaszederkényi postahivatalt is bezárják.

Országosan jelenleg 2596 posta üzemel, az intézkedést követően mintegy 2200 posta marad.

Mint kiderült, a döntés 740 munkavállalót érint a Magyar Postánál, őket más településekre, postahelyekre irányítják át. A takarékossági intézkedések miatt nem lesznek elbocsátások, a postabezárásoktól függetlenül azonban várhatók csoportos leépítések, de ez az intézkedés nincs összefüggésben a másik bejelentéssel.

A társaság honlapján olvasható tájékoztatás szerint a digitalizációs fejlesztésekkel összefüggésben, a Magyar Posta a fővárosban, illetve Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékot jelentett be a működés hatékonyságának javítása érdekében, amit kizárólag az irányítási és a szolgáltatási területeken hajt végre.