"A drasztikus energiaárak növekedésével megnőtt az infláció, amihez még az aszály okozta károkat is hozzáadhatjuk – áruhiány alakult ki. A műtrágya gyártásához is drága földgáz szükséges, ami szintén visszavetette az élelmiszerpiacot. Az infláció valószínű az első negyedévben fog tetőzni, amit mindenképpen a lakosság fog megfizetni. Ennek ellenére 4,1 százalékos a gazdasági növekedés nálunk a harmadik negyedévben, ami az unión belül benne van az első ötben. Év végére ez 4,5-4,8 százalékon lesz. Az a cél, hogy Magyarország elkerülje a recessziót, azaz megtartsa a gazdasági növekedést és visszaszorítsa a magas inflációt. A kormány a lakosság védelmében élelmiszer- és benzinárstopot vezetett be, ami év végéig biztosan így marad. Ma már a kamatstop a kis- és a középvállalkozások hiteleire is kiterjed és megerősítették a Széchenyi Kártyát. Fontos intézkedés a rezsicsökkentés is, aminek nyomán az emberek elkezdtek takarékoskodni, de maguk döntik el a saját energiafelhasználásuk átalakításának módját" - sorolta a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese.