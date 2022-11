Mint arról korábban írtunk, takarókat és kabátokat is kapott felajánlásként a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, de a hidegebb idő beköszöntével egyelőre nincs az a mennyiség, amit nem tudnak felhasználni.

- Minden adományt szívesen fogadunk, talán nem is kell mondani, hogy ebben a gazdasági környezetben az adományozók száma mostanra jelentős megcsappant – nyilatkozta a Borsod Online-nak Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke. - Sajnálattal vesszük észre, hogy hónapok óta valamilyen mennyiségben ugyan kapunk adományokat - ami a fertőtlenítéshez elengedhetetlenül szükséges a menhelyen -, de sajnos egyre többet kell vásárolnunk – tette hozzá.

A Másánál nemcsak élelemmel és menedékkel várják a négylábúakat, hanem orvosi ellátásukról is gondoskodnak, ezért eddig is nagy hasznát vették a fertőtlenítést segítő tárgyi adományoknak, hiszen azok árát nem a nagy összegű gyógykezelés, vagy az élelmiszer árából kellett elvenniük a havi büdzsé leosztásánál.

Ezekre van nagy szükség

- A téli időszakra szalmából van még egy kisebb tartalékunk, arra is mindig szükség van – mondta az elnök. - Emellett bármilyen fertőtlenítőszert szívesen fogadunk, ami fertőtlenítő felmosásra alkalmas. A legegyszerűbb a legjobb – fogalmazott Kisfalvi Nyina.

Törölköző és ágynemű is szintén gyakran kell a menhelyen. Ezeket a beteg állatok alá tudják tenni. - Az őszi-téli időszakban rengeteget használunk ezekből a kölykök alá, a kinti ketrecekben több rétegben is, a benti helyeken pedig takarókkal béleljük az elkülönítőket és a betegszobákban lakókat is - emelte ki az elnök. - A fűtésünket ugyanis maximálisan levettük, csak a beteg állatok részlegén magasabb egy kicsit a hőmérséklet. A műtét utáni felépülésben pedig elengedhetetlen, hogy ne fázzanak védeceink.

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány havi szemétszámlája 400 ezer forint feletti összeg. Vagyis ezeknek, a kutyák alá kerülő meleg holmiknak kifizetik ugyan az árát, de ezzel együtt is fontos segítség lenne, hogy mindenki olyan dolgokat ajánlana fel, ami valóban segítség.

Itt segíthet

A felajánlók a menhely elé kihelyezett raklapokra tehetik az adományokat a MÁSA számára, a Sajószigeti utca 23. szám alatt.