A megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet végzőket díjazással ismeri el a Család- Esélyteremtő és Önkéntes Házak hálózata, december 5-e, az önkéntesség világnapja alkalmából.

Kapcsolódva a kezdeményezéshez idén is keresik azt a három jelöltet, akiket kitüntethetnek „Az év Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkéntese 2022” díjjal. A jelölések beérkezésének határideje: 2022. november 27.

Az ajánlott megyében működő civil, for- és nonprofit szervezetek, intézmények, egyházak, önkormányzatok, illetve természetes személyek nevét a [email protected] címre várják. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt és az általa végzett önkéntes tevékenység rövid bemutatását, a jelölés indoklását és a jelölő elérhetőségeit. A beérkezett jelöléseket háromfős bizottság bírálja el, amelynek tagjai idén: Bánné dr. Gál Boglárka, a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke, Skrabsky Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke és Lehoczki László, a Spider mentőcsoport vezetője. A három kiválasztott önkéntes értékes díjazásban és emlékplakettben részesül.

Bárki jelölhet, hálaképpen

– Harmadik alkalommal keressük a megye legjobb önkénteseit, úgyhogy a kezdeményezés mostanra hagyományosnak mondható. Arról nem is beszélve, hogy az országos kezdeményezés még régebbre nyúlik vissza – tudatta Jernei Péter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház irodavezetője. – Ennek lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntesség értékeire. A kiválasztott díjazott önkéntesek által pedig megköszönjük a megye összes önkéntesének a munkáját. Évente több tucat jelölés érkezik úgy, hogy a jelöltek legtöbbször nem tudnak róla, hogy ki javasolta őket. Mégis ezáltal pozitív visszajelzést kapnak. Az, hogy felfigyeltek a tevékenységükre, általában újabb lökést ad nekik és más önkénteseket is motivál. Az értékelés sosem egyszerű, mert kétféle önkéntesmunkát nagyon nehéz összehasonlítani egymással. Odafigyelünk rá, hogy különböző szakmaterületek kerüljenek fókuszba. Emellett a megyeszékhely mellett lehetőséget kapjanak a városok és a kis települések is. Igyekszünk mindig olyan zsűrit választani, akik maguk is jól reprezentálják az önkéntességet és ismert személyiségek.