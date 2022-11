Szalay-Berzeviczy Attila lesz a miskolci MCC vendége, aki az I. világháború eseményeiről és annak napjainkban is érezhető utóhatásairól írt könyvet. Arról a háborúról emlékezik meg, amelynek annak idején a "Nagy Háború" nevet adták, utalva ezzel méretére, írják a program beharangozójában a szervezők. „Ez a háború volt a történelem első világszintű konfliktusa, amelyben tengeralattjárót, tankot, léghajót, vadászrepülőgépet, bombázót és vegyi fegyvert is bevetettek, miközben mind az öt kontinensre kiterjedt, és amelyet egyszerre vívtak szárazföldön, tengeren és levegőben, sivatagokban és havas hegycsúcsok között. A világháborút kirobbantó országok azzal számoltak, hogy ez lesz Európa utolsó háborúja, s 1914 karácsonyára már véget is ér, megszilárdítva a gyarmattartó monarchiák világrendjét. A valóság azonban teljesen másképpen alakult. Szalay-Berzeviczy Attila nem történészként írta meg könyvét. Korábban több bank és nagyvállalat vezetőjeként tevékenykedett, jelenleg saját felsővezetői tanácsadó céget működtet, emellett professzionális fotográfus is. A nagy háború százéves nyomában című könyv teljesen új megközelítéssel vezeti végig az olvasót az első világháború évein és színhelyein. Az akkori fekete-fehér fotók helyett a könyv a centenárium alkalmából 2014 és 2021 között fényképezett színes felvételeken keresztül mutatja be a háború eseményeit, valamint a világot, ahogyan száz évvel később megemlékezik a háborúról. A könyvet mintegy 1700 fotó teszi igazán impozánssá és érdekessé.

A rendezvényen a könyv fotóiból összeállított kiállítást is megtekintheti a közönség a miskolci MCC-ben.