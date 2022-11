Folytatódott a Miskolci Zsidó Múzeum baráti körének előadás-sorozata. Dr. Orosz Atanáz, a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye püspöke és Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke volt Markovics Zsolt, miskolci főrabbi vendége, november 21-én, hétfő délután, a Miskolci Zsidó Múzeum termében.

Közös ószövetségi gyökerek

A novemberi délutánra meghívott egyházi méltóságok arról beszéltek, hogy mi az, ami összeköti a történelmi egyházakat és mi lehet az, ami szétválaszthatja a különféle vallások, felekezetek hívőit.

Dr. Orosz Atanáz az ökumené szerepét emelte ki és az ószövetségi eredetet, amely a zsidóság és a kereszténység számára is fontos. Elárulta, hogy a görögkatolikus egyházban nincs hagyománya az adventi gyertyagyújtásnak. Ugyanakkor az elhunyt hozzátartozókra emlékezve igen. Viszont azt is, hogy a fény az isteni jelenlét szimbóluma és ezért lényeges karácsony táján. A prófétai üzenetekre is világosságként tekintenek a görögkatolikusok.

Pásztor Dániel hangsúlyozta, hogy többet kellene beszélgetnie egymással a két világvallás képviselőinek és hidakat építeni. Hozzátette, hogy karácsony nincs zsidóság nélkül, hiszen Jézus Krisztus is zsidó volt. Majd a zsidóságról, mint választott népről beszélt, akik felé a kiválasztás most is érvényes. A fénynek a hanukának betöltött szerepe, a református liturgiában is megjelenik, mivel minden ember vágyódik a fény, a feltámadás és az örökélet után.

Markovics Zsolt főrabbi pedig a hanuka történelmi eredetéről szólt néhány szót. A hanuka nyolc napos ünnep, amikor a zsidó családok összeülnek és minden este eggyel több gyertyát gyújtanak meg a gyertyatartón. Felhívta a figyelmet rá, hogy a szokás hasonlít az adventi koszorún található gyertyák meggyújtásához. Több olyan történetet mesélt, amely megtalálható a zsidó és a keresztény szentiratokban is. Érdekességként említette továbbá, hogy a zsidó hagyomány szerint december 31-én volt Jézus körülmetélése.

Egy gondolat erejéig az ukrán menekültek megsegítéséért folytatott misszió is szóba került. A hallgatóság is kérdéseket intézhetett a püspökökhöz és a miskolci főrabbihoz.