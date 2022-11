Megújította együttműködését a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Herman Ottó Múzeum november 23-án a Miskolci Egyetemen. A dokumentumot prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója írta alá. Az eseményen megjelent dr. Kecskés Judit, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese is.

Mindkét fél bízik benne, hogy a 2011. január 27-én elindított együttműködés megújítása még jobbá teszi a két intézmény és az észak-magyarországi régióban folyó humántudományi kutatások elismertségét.

Közös projektek, gyakorlat

"Amikor 1992-ben elindult a Miskolci Egyetemen a bölcsészképzés, ez nem jöhetett volna létre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum nélkül, mert az alapításnál jelen voltak ezeknek az intézményeknek a szakemberei. Már a kezdet kezdetén elkezdődött a történelem szak osztatlan öt éves képzése. Mindenki, aki itt most részt vesz az együttműködés megújításában, a Bölcsészettudomány Karnak volt a hallgatója" - hívta fel a figyelmet prof. dr. Horváth Zita. "Szerves fejlődés eredménye, hogy a múzeummal szimbiózisban működünk. A mostani aláírással és pecséttel szeretnénk még intenzívebbé tenni ezt a kapcsolatot. Régész és muzeológus hallgatók most is tanulnak az egyetemen. Múzeum és könyvtár nélkül ez a két képzés ma is értelmezhetetlen. További együtt gondolkodást tervezünk, közös konferenciákat, kiállításokat és a Herman Ottó Múzeum szakmai gyakorlati helyünk is. Az együttműködéssel igyekszünk vonzóbbá tenni a képzéseinket a karon és ráirányítani a figyelmet a múzeumra, hogy a humántudomány ne vesszen el. Képzésben, kutatásban is vannak együttműködéseink, illetve új könyvtár és levéltár is épül az egyetemváros területén. Célunk, hogy állandó és időszaki kiállításokat alakítsunk ki ezekben, amihez a múzeum szakembereinek a segítségét szeretnénk kérni."

"Minden munkatársam nevében mondhatom, hogy örülünk az együttműködésnek, hiszen nagyon sok kollégánk az itteni muzeológia képzésről került ki. Az utóbbi években viszont kicsit elfelejtették a muzeológiát, amin szeretnénk változtatni "- mondta dr. Szolyák Péter. "Rendkívüli gyűjteményeink vannak, rendkívüli szakemberekkel. Legalább a társaság fele magas szintű tudományos fokozattal rendelkezik, amire itt a Miskolci Egyetemen tett szert. Szinte ásványtan és történelemtudomány terén pedig kötelező tovább haladnunk együtt az egyetemmel. Abban hiszek, hogy a régészetben és az általános muzeológia képzésben is nagyokat tudunk még előre lépni."