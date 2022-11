Idén novemberben Egyiptomban rendezik meg a ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó csúcstalálkozóját, amely a napokban már el is kezdődött.

Találkozó a nagykövettel

A Klímacsúcsra készülve a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fiatal aktivistái találkoztak Budapesten Dr. Botos Barbarával, Klímaügyekért és Klímadiplomáciáért Felelős Utazó Nagykövettel, hogy kortársaik üzeneteit közvetítsék a magyar döntéshozóknak. Közülük ketten a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjai voltak. A nagykövet az esemény után úgy értékelte: rendkívül hasznos és építő jellegű volt a találkozó. Mindemellett kötelességének érezte, hogy meghallgassa azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják a jövő generációit a klímaügyekkel kapcsolatban, valamint továbbítsa felvetéseiket, ötleteiket a kormány azon delegációja felé, amely képviseli hazánkat a klímacsúcson. Értékelése szerint nagyon felkészültek és érdeklődőek voltak a fiatalok.

A szövetség programja több mint kétezer diákot ért el, akik képeslapokat terveztek, ezeket a nagykövet segítségével a klímacsúcsra is eljuttatják. Ifjúsági programjuk résztvevői, valamint az együttműködő középiskolák diákjai közül néhányan arra is lehetőséget kaptak, hogy személyesen találkozzanak a magyar klímanagykövettel, és mondják el neki, mi is foglalkoztatja őket a Föld jövőjével kapcsolatban – mondta Farkas István az MTVSZ társelnöke. Hozzáfűzte: nagyon fontosnak tartják, hogy megmutassák, a magyar fiatalok is gondolkodnak hosszútávon. Tisztában vannak azzal is, hogy ők viselik majd a következményeit annak, ami ma történik. Ezért is lényeges, hogy már most, fiatalon tudják befolyásolni a rendelkezésükre álló eszközökkel a klímapolitikát – közölte a társelnök.

Patakiak véleménye

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona három éve partnere a Magyar Természetvédők Szövetségének, több programjukban részt vettek már, így kapcsolódtak a most meghirdetett akcióhoz is. Bódiszné Hajnal Aliz, az intézmény pedagógusa, a Zöld Refi néven tevékenykedő csoport mentortanára elmondta: 10 éve dolgozik együtt az Éghajlatvédelmi Szövetséggel, és tapasztalatai szerint a gyerekek nagyon fogékonyak a természetvédelmi, klímavédelmi ügyek iránt. Maga is arra bátorította a gyerekeket, hogy mondják el véleményüket, fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, amelyek előbbre vihetik az ügyet. Ehhez igyekezett megadni számukra minden információt, elérhető forrást és háttér-tudásanyagot.

A fiatalok konkrét kérdésekkel és javaslatokkal érkeztek a találkozóra. Hutkai Csenge, a sárospataki református gimnázium tanulója például a multinacionális cégek gyártási gyakorlatához kötődő problémákat vetette fel, amelyekkel – főleg az unión kívüli gyártással – gyakorlatilag kikerülik a szigorú eu-s szabályokat – közölte. Kiemelte: a vállalatok egy része klímabarátként hirdeti magát, de valójában ez nem teljesen így van, ezt nevezik nemzetközi fórumokon greenwashing-nak. A klímanagykövet kifejtette: ennek a problémának a megoldása elkezdődött, hamarosan az ilyen árucikkek behozatalát komoly pénzügyi vonatkozású terhekkel nehezíti az Európai Unió.

Török József, ugyancsak a pataki gimnázium diákjaként a klímaügyekkel kapcsolatos a rövid- illetve hosszú távú hatásokról érdeklődött. Mint elmondta, sok tűzoltásként meghozott intézkedés később újabb problémákat okozhat. Példaként említette az elektromos autókat, amelyek ma ugyan kiválthatják a fosszilis energiával működő járműveket, de később, az elhasználódott akkumulátorok hasznosítása nehézségeket okoz majd. Megoldási lehetőségként felvázolta, hogy a napelemek által biztosított energia házi tárolására lehetnek alkalmasak ezek az autókban már kevésbé hatékony, de a háztartásokban még alkalmazható aksik.

Generációs problémák

Fontos kérdést, a generációs problémákat feszegette Kaló Csenge, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulója, aki azt fogalmazta meg: érzése szerint a mai döntéshozók halogatják a fontos klímavédelmi intézkedéseket, így azokat a következő generációra hagyják. Ez sok fiatalt aggaszt – mondta.

Horváth Bence, a Magyar Természetvédők Szövetsége ifjúsági programjának tagja a megújuló energiaforrások hazai felhasználásának lehetőségeiről érdeklődött. Meglátása szerint ugyanis nem használjuk ki megfelelően az adottságokat. Válaszában a klímanagykövet kijelentette: a kormány a napelemek további bővítésének előkészítése érdekében hálózatfejlesztésbe kezd, ugyanis a jelenlegi rendszer nem bír el több napelemet, amelyek ráadásul kiszámíthatatlan módon táplálják be a közös rendszerbe a háztartások fel nem használt árammennyiségét. Hozzátette: hazánk nagy reményeket fűz a geotermikus energiához, amely kiaknázási lehetőségei ugyancsak zajlanak, ám a szélenergia Magyarországon kevésbé használható, bár – tette hozzá – ennek a felülvizsgálata is folyik.

Dr. Botos Barbara a találkozón felajánlotta, hogy az MTVSZ ifjúsági programja tagjait folyamatosan tájékoztatja az egyiptomi klímacsúcs eredményeiről a közösségi média felületek segítségével.