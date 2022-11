Reggel a Malomszög utcánál fotóztunk egy Tátra villamost. Azért is volt furcsa, mert manapság kizárólag új, alacsonypadlós, modern Skoda villamosok közlekednek. Mint az MVK Zrt. honlapjáról kiderült, november 4-től, azaz mától munkanapokon lesz lehetőség újra a nosztalgiázásra, újra járnak majd a Tátrák. A leendő adventi villamos is köztük lenne?

Fotós: BNR

A miskolci városháza sajtóosztályától érdeklődtünk és megtudtuk: az MVK járművezetőinek időszakosan úgynevezett típus vizsgát kell tenniük, azaz a Tátra, a Skoda és a bécsi villamosokat is vezetniük kell. Ez feltétele a jogosítvány megtartásának.

„Ez az egyik oka, hogy újra látni a városban a Tátra típusú villamosokat, illetve az is, hogy az adventi villamos forgalomba állására is készülnek”, kaptuk a választ. Vagyis lehet, nem konkrétan az adventit fotóztuk, de arra (is) gyakorolnak a vezetők, az biztos.