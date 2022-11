A Gondoskodó Miskolc programon belül meghirdetett LED-csere keretében a regisztráltak már átvehetik az igényelt LED-eket. Az izzók kiosztása 2022. november 21-én, hétfőn kezdődött.

Egy család éves szinten akár 50 ezer forintot is spórolhat az áramszámlán a most átvett, ingyenesen juttatott fényforrásokkal. Első körben a görömbölyi, perecesi és a vasgyári átvételi helyszínekre regisztrált miskolciak kapták meg a LED izzóikat. A következő hetekben az avasi, belvárosi, hejőcsabai, martinkertvárosi, lyukói és a diósgyőri átvételi pontokra regisztráltak is hozzájuthatnak ezekhez.

Pótlólag is átvehető

Szerkesztőségünk munkatársai a Görömbölyi Művelődési Házba látogattak el, ahol folyamatosan érkeztek az átvételi pontra az emberek. A helyszínen megtudtuk, hogy összesen 169-en regisztráltak a hétfői napra Görömbölyben és délelőtt 10 óráig már körülbelül ötvenen átvették a LED égőjüket. Azok, akik az adott napon nem jelentek meg az átvételi ponton, másnap a miskolci városházán kaphatják meg ezeket. Az átvételkor személyi igazolványt, lakcímkártyát és egy, a regisztrációkor megadott felhasználási helyre szóló áramszámlát kell bemutatni.

Jó lehetőségnek tartják

– A LED izzóról köztudott, hogy kevesebbet fogyaszt, mert kisebb a teljesítmény felvétele. Bizonyos helyiségekben, ahol folyamatosan ég a villany, már csak energiatakarékos égőt használok. Ahol pedig ritkábban kapcsolom föl a lámpát, ott még marad a régi villanykörte – osztotta meg Csongrádi Sándor. – Pozitív kezdeményezésnek tartom ezt a programot. Interneten keresztül kellett regisztrálni, ahol azt is ki tudtam választani, hogy milyen típusú LED izzót szeretnék.

– Már korábban is használtam energiatakarékos égőket és nagyon jók a tapasztalataim. Hosszabb az élettartama ezeknek, mint a sima izzóké, illetve kevesebbet fogyasztanak, ami nagy előny – fejtette ki Nagy Béla. – Mostanra nálam jellemzően már minden helyiségben LED égő van, ezért én kiestem a LED-csereprogramból, de édesanyámnak javasoltam, hogy vegye igénybe a lehetőséget. Vele érkeztünk most ide az átvételi pontra. Az internetes regisztrációban is segítettem neki.

– Örültünk a lehetőségnek. Általában a 60-as és 40-es égőket használjuk, mindkét típusból kértünk most is. Azért döntöttünk a regisztráció mellett, mert már régiek az energiatakarékos égőink, amelyeket otthon használunk és mindig jobb és jobb LED-izzókat hoznak forgalomba – mondta Verébné Kaló Ilona, aki férjével érkezett az átvételre. – Mi fokozatosan cseréltük le ezeket és a villanyszámlánkon is érződik a különbség. Néhány külső helyen megmaradt még a hagyományos villanykörte. A fürdőszobában éppen most égett ki ez, úgyhogy ott is lecseréljük.