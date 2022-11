A pályaorientációt kulcskérdésnek nevezte dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő beszédében, a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában tartott fórumon.

– Annyiféle információt kapnak és annyi helyről tudnak tájékozódni a gyerekek, hogy óriási segítségekre van szükségük, hogy ki tudják választani, hogy mivel szeretnének majd hivatásszerűen foglalkozni a jövőben. Ez a térségben közös ügyünk – emelte ki dr. Koncz Zsófia.

Szólt a gazdasági eredményekről is. – Ma 4, 5 millió ember dolgozik Magyarországon, a rendszerváltás óta nem volt ilyen, 3,5 százalékos a munkanélküliség, ami az unióban is kimagasló eredmény, és a fiatalok munkanélkülisége is jelentősen csökkent – ismertette.