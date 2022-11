Az összeg a téli szünetig megoldja a tankolást és januárra is biztosítja a további működést – írták közleményükben.

Korábban mi is többször leírtuk, hogy „mindössze” két buszra lenne szükségük, és megoldódhatna a helyzet. Önerővel is rendelkeznek, állami céltámogatásként 7 millió forintot költhetnének el egy 5 évesnél nem öregebb elektromos buszra jövő tavaszig. A használt buszok piacán egy ilyen idős, 9 fős elektromos jármű 15 millió forintnál kezdődik, és ezek még nem akadálymentesek. Egy busz akadálymentesítése hozzávetőleg 1 millióba forintba kerül.

Összefogás a gyerekekért

„A sajtóhíreket követően óriási összefogás indult el és számunkra is hihetetlen, hogy két nap leforgása alatt, magánszemélyek és cégek adományaiból összegyűlt a szükséges összeg a további működéshez. Keddtől újraindulhat a szolgáltatás és a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően januárban is tudjuk ezt biztosítani. Nekünk pedig hihetetlen erőt ad a felénk irányuló segítő szándék” – mondta Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szimbiózis Alapítvány négy kisbusszal, több mint 100 fogyatékkal élő gyereket szállít Miskolcról és 50 kilométeres vonzáskörzetéből naponta a speciális iskolákba és haza, de igény szerint egészségügyi ellátásra, ügyintézésre és szabadidős tevékenységre is. A buszok akadálymentesek, tehát kerekesszékkel élők is igénybe vehetik; a sofőr mellett pedig egy szakképzett kísérő is utazik a gyerekekkel. Más szolgáltatóktól eltérően nemcsak reggel 8-tól 16-ig, hanem már reggel 6-tól megkezdik a szállítást, és ha szükséges egészen este 6 óráig mozgásban vannak a kisbuszok.

A legnagyobb igény az otthonból iskolába és az iskolából hazaszállításra van, hiszen így a szülők el tudnak menni dolgozni, gyermeküket pedig jó kezekben tudhatják. Ezt a rendszeres szolgáltatást kellett szüneteltetni november 20-tól, mert elfogyott az alapítvány éves üzemanyag kvótája, az árstop nélküli benzin ára pedig olyan magas, amit már nem tudtak volna a havi térítési díjakból és a normatívából kigazdálkodni.