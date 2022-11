A mostani, november 3-án megtartott vásárban a megszokott termékek mellett – például ruhanemű, cipő, lakástextil, szerszám, lakberendezési tárgyak, élelmiszer, édesség, dísznövények és állatok - megjelentek már a karácsonyi ünnepi kellékek is. Láttunk például fényfüzért, világító rénszarvast, vagy Mikulást ábrázoló figurákat is, de még csak néhány kereskedőnél, hiszen valószínűleg a decemberi vásárban lesz ezeknek igazán kereslete. Érdeklődésből nem volt hiány, sokan a kedvező időjárás miatt is döntöttek az Ónodi vásár mellett, és az elmaradhatatlan lángos is vonzó a vásárlás közben megéhezett látogatók számára.