Az elmúlt hónapokban az energiaválságnak és a kormány 2021. januárjában életbe lépett lakásfelújítási támogatásának köszönhetően ugrásszerűen megnőtt a lakásfelújítások száma hazánkban. Aki csak tehette, belevágott valamilyen projektbe, amellyel lakása vagy háza komfortfokozatát emelhette. Ez nem elsősorban esztétikai vagy kényelmi célokat szolgál, a legtöbben kifejezetten azért kezdtek korszerűsítésbe, hogy az energiaszámláik kevesebb összeget mutassanak. A fűtési szezon már elkezdődött, így tapasztalat is van arról, hogy mivel és hogyan lehetne még jobban spórolni. Ami plusz hozadék, hogy a korszerűsítési beruházásokkal arányosan növekszik az ingatlan értéke. Elsősorban a nyílászárók cseréje kezdett a legnagyobb szárnyalásba, de voltak sokan, akik hőszigetelést rakattak fel és megpróbáltak még az új szabályozás érvénybe lépése előtt napelemrendszert igényelni vagy telepíteni. Aki most akar ablakot cseréltetni vagy napelemet felszereltetni, már nagy valószínűséggel nem talál vállalkozót, ha ezt december 31-ig szeretné kiviteleztetni.

A vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatás maximum 3 millió forint, ami a beruházás költségvetésének a fele lehet. Olyan családok vehetik igénybe, ahol legalább egy gyermeket nevelnek. A támogatás utólagos elbírálással, utófinanszírozással történik, melyet Magyar Államkincstár (MÁK) hagy jóvá. Az igénylés beadása azonban már csak az év végig, december 31-ig lehetséges. Minden vállalkozói szerződésnek és anyag beszerzésről vagy elvégzett munkáról kiállított számlának eddig az időpontig be kell érkeznie elektronikusan a MÁK-hoz.

Aki most kapott észbe és még szeretné kihasználni az utolsó pillanatban ezt a lehetőséget, már nem túl jók az esélyei, de ha már megvan a kivitelező, vagy vállalkozó, aki elvégzi a felújítást még az adott időpontig, akkor nem lehetetlen.

Már nem tudják garantálni

Az ablakok, ajtók legyártása a megnövekedett igények miatt jelenleg hat hetet vesz igénybe. Inkább ez az, ami megnehezíti a folyamatot – mondta Bartók Tamás, a Bartók és Társa Nyílászáró Kft. társtulajdonosa. A beszerelést talán még el tudnák vállalni idei dátummal, de bizonytalan, hogy megérkezik-e addigra az anyag hozzá. Ők olyan gyártóval dolgoznak együtt, aki itt a megyében szereli össze az alkatrészekből a nyílászárókat. Sok vállalkozó viszont külföldről, készen rendeli a termékeket, ott még több időt igénybe vehet, amíg a megrendelőhöz ér. Ezért más cégek sem valószínű, hogy tudják garantálni, hogy a novemberben megrendelt ablakok december 31-ig be is lesznek szerelve – vélekedett a vállalkozó. Egyébként jelentősen megnőtt a forgalmuk a lakásfelújítási támogatásnak köszönhetően tavaly óta, ez vitathatatlan, de ezzel együtt a költségeik is – tette hozzá.

Egyik munka hozta a másikat

Ablakcsere, redőnyök cseréje, burkolás, glettelés, festés, konyhabútor csere, beépíthető gépek a konyhába, ezek egy része még folyamatban van, másik része a napokban készült el – mondta Renáta, aki családjával augusztus végén döntött úgy, hogy még kihasználja a lakásfelújítási támogatás nyújtotta lehetőséget. Hozzáfűzte: december 12-én érkezik a konyhabútor - amelyet augusztus végén rendeltek meg -, majd ezt követően, az összes számlával együtt, az utolsó pillanatban fogják beadni az igényt a MÁK-hoz. A vállalkozói szerződést már megkötötték mindenkivel, és a kivitelezők megtalálása sem okozott gondot még szeptemberben.

A konyha glettelése, festése és burkolása novemberben történik. Az ablakok és redőnyök cseréje is a múlt héten volt. Illetve vásároltak egy légkondicionáló (hűtő-fűtő) berendezést is. A kivitelezésekkel, össze- és beszerelésekkel összesen három vállalkozót bíztak meg – emelte ki Renáta. A mesterek ajánlás, ismeretség és egy véletlen folytán kerültek a család látókörébe. Abszolút megfizethető és korrekt árakat kértek – emelte ki a családanya. A festés munkadíja az utóbbi évekhez képest erősen megemelkedett, de erre számítottak. Renátáék egyébként a falusi CSOK-ot is igénybe vették. De a konyha felújítására nem került sor, ezért onnan indult az ötlet, hogy jó lenne egy szép új berendezés. Az új ablakokat és a klímát azonban az energiahatékonyság miatt szereltették be, mivel eredetileg gázkazánjuk van.