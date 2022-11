Az elszabadult távhő és energia árak, az egész Európát sújtó gazdasági válság okozta rendkívüli nehézségek miatt a Miskolci Nemzeti Színház is nehéz helyzetbe került. A város polgárai azonban összefogtak, hogy a teátrum 200. évfordulóját ne kelljen lehúzott függönyök mögött ünnepelniük. Már eddig is szép számú adomány folyt be a színház javára, az adományozóknak pedig egy „dicsőségfalon”, saját névtáblával köszönik meg a támogatásukat.

Béres Attila november 17-én (csütörtökön) 10:00 órakor avatja fel a névtáblákat a Nagyszínház földszinti előcsarnokában.