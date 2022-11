A Barlangfürdő közelében újabb fiatal párral találkozunk. Ők Mosonmagyaróvárról utaztak Miskolcra.

– Vasárnap érkeztünk. Már voltunk Lillafüreden, megnéztünk egy barlangot, a Hámori-tavat, ahol csónakáztak is. Lillafüred nagyon szép hely. Most itt sétálunk, de eléggé fel van túrva a sétány. Este az állatkertbe megyünk, mert halloween esti programok lesznek ott – sorolta Pakucs Gergely. (Hétfőn beszélgettünk, aznap este volt a program a Csanyikban - a szerk.) Ő is és a párja is megörültek, amikor megtudták tőlünk, hogy a Barlangfürdő újra nyitva van.

– Nem is tudtam, úgy hallottam, hogy bezárt. De ha tényleg kinyitott, akkor elmegyünk oda is – mondta lelkesen.

Megjegyezte: az ünnepek és a hosszú hétvégék mindig jók, mert olyankor lehet utazgatni, kirándulgatni. Eddig minden tetszett nekik Miskolcon.