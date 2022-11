A következő 4-5 hónap programjait mutatták be szerdán sajtótájékoztató keretében a Herman Ottó Múzeum vezetői. Szolyák Péter, az intézmény igazgatója elöljáróban elmondta, most mindenkinek az jár a fejében, hogy milyen lesz a tél, ki hogyan tudja megoldani a fűtést.

– A miskolci önkormányzattal folyamatosan egyeztettünk, és megszülettek a döntések, ami alapján működünk. Mára befejeződött az a részleges bezárási folyamat, így csak a Pannon-tenger Múzeum maradt nyitva, az intézmény többi kiállítási épületet több lépcsőben bezártuk. Azonban igyekszünk ugyanazokat a kötelezettségeket elvégezni, mint eddig, nem szeretnénk, ha a látogatókat veszteség érné. Mivel a Pannon-tenger Múzeum olyan szerencsés helyzetben van, hogy földhővel fűtjük, ezért viszonylag olcsón tudjuk üzemeltetni. Az itteni kiállításokra most is kíváncsiak az emberek, és hogy az érdeklődés megmaradjon, a Miskolci Galériából és egyéb kiállító helyekről, sőt külső helyekről is hozunk be programokat – jelezte az igazgató.

A részletekről később számolunk be.