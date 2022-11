A megemelt energiaszámlák már most éreztetik a hatásukat. Nem csak a nagyobb városokban, hanem a kisebb falvakban is. A Putnoki Járásban található Hétben is több intézkedést hoztak. Az biztos, hogy fűtés és villany nélkül egyetlen közintézmény sem marad. Pontosan még nem látják, hogy mit hoz a téli időszak, de takarékosan igyekeznek átvészelni a rájuk váró nehézségeket.

– Ebben a helyzetben előnynek számít, hogy a falunak nincs iskolája és óvodája – árulta el érdeklődésünkre Keszler János, Hét polgármestere. – Ahol vegyes tüzelésre van lehetőség, természetesen alkalmazzuk, igyekszünk spórolni a gázzal. A posta és a könyvtár egy épületben található, ezért szó sem lehet időszakos bezárásról. Van egy kevés tartalékunk, elképzelhető, hogy ezt felemésztjük, de az életnek mennie kell tovább.

Érezhető az emelés

Az évszakhoz képest melegebb időjárás ellenére a héti önkormányzat már kapott megemelt rezsiszámlát, tehát már most is jelentkeznek többlet kiadások. Racionális gazdálkodás mellett azonban igyekeznek megoldani ezt a nehéznek ígérkező időszakot.

– A tizennyolc fokot mi is igyekszünk tartani, de nagy szerencse, hogy nyáron a csűrbe bebáláztunk, így van tartalékunk a vegyes tüzeléshez – folytatta Keszler János. – A kultúrházban ezután is lesznek események, teljesen egyébként sem szabad sehol kikapcsolni a fűtést. Azzal ugyanis a fagyvédelmi szempontból okoznánk nagy kárt, könnyen tönkre mehetne az épületek fűtésrendszere. Tíz fok alatt pedig a kicsapódás, a penészedés és a nedvesedés veszélye is fennállhat. Ebben a helyzetben jobban féltem az egyedül élő időseket, mert most az önkormányzatunk sem tud nekik segítő kezet nyújtani. Természetesen igyekszünk figyelni rájuk, de a korábbi évek anyagi segítségére most nem számíthatnak. Nehéz időszak elé nézünk, de talán jobban átvészeljük majd mint a nagyobb települések.