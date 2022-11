"A 2021-2027-es ciklusban összesen 14 ezer milliárd forintot igyekszünk elnyerni, amelyből 4 ezer milliárd forintot Nagy István agrárminiszternek már sikerült megszereznie. Nyolc milliárd forint jut a Digitális Fejlesztési Programra. Ehhez társul még 6 ezer milliárd forint helyreállítási pénz. Ezt az összeget főként energetikai fejlesztésre lehet fordítani. Szeretnénk az öt legélhetőbb uniós állam közé kerülni. Kiszivárgott, hogy az Európai Unió ugyan visszatartja a Magyarországnak szánt források egy részét, ugyanakkor azt fogják javasolni, hogy a magyar tervet hagyja jóvá az Európai Tanács. A határidőben módosítást kértünk, mert a vállalásokat nem lehetséges a megadott januári határidőig teljesíteni. A koronavírus járvány alatt kizárólag a posta-távközlés és a szállítási tevékenységek tudtak sikeresek maradni. Az újjáépítési alap célja, hogy a gazdasági károkat kezeljük, ami ebből is látszik, hogy indokolt. Az uniós pénzek felhasználása kapcsán történő csalások száma folyamatosan csökken hazánkban, a közbeszerzési eljárások szintén tiszták. Utóbbi terén Németországgal és Hollandiával tartozunk egy csoportba. Az előző 2014-2020-as ciklusban az uniós pénzek 84 százalékát tudtuk lehívni, a 71 százalékos uniós átlaghoz képest" - fejtette ki Navracsics Tibor.

Erősítik a vidéki központokat

Az uniós támogatások mindig területi támogatások, így a közigazgatás működése is befolyásolja ezek elosztását. "A Nyugat- és Közép-Dunántúl támogatása sokkal kisebb intenzitású, mivel ezek fejlettebb régiók. A vállalkozás és oktatási fejlesztési projektekben Borsod-Abaúj-Zemplén megye is jól szerepel. Budapest domináns pozícióban van a magyar GDP elosztásával kapcsolatban. A főváros mellett Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye rúg még labdába ebben. A járásoknak kellene a közigazgatás központjainak lenni. Létrehoztunk egy Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot, hogy az agglomeráció is bekerüljön a közigazgatási látásmódba. A közlekedési infrastruktúra javulásából adódóan további települések is a főváros agglomerációjához fognak tartozni néhány éven belül. Az itt élő emberek napi szinten járnak be Budapestre. A helyi döntéshozók, polgármesterek feladata az lesz, hogy ellensúlyozzák Budapest vonzerejét. Vidéken pedig alközpontok alakulnak ki távolságukból és gazdasági erejükből adódóan. A mi feladatunk az, hogy ezeket a városokat, mint például Miskolc, erősítsük, hiszen jelentős határon túli vonzáskörzettel is rendelkeznek. Bizonyos régiókat pedig a közigazgatás szétszabdal, ilyen például a Balatoni régió, illetve Tokaj-Hegyalja. Itt térségi együttműködéseket kell kialakítani. Dinamikus a fejlődés Magyarországon az infrastrukturális fejlesztés terén, ami utak és autópályák épülésében érhető tetten leginkább" - sorolta az előadó.