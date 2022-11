A miskolci LED-csere program keretében az izzók kiosztása november 21-én, hétfőn kezdődik. Akik regisztráltak, ingyenesen jutnak az energiatakarékos fényforrásokhoz, amelyekkel egy család éves szinten akár 50 ezer forintot is spórolhat az áramszámlán.

A programot az energiaárak drasztikus emelkedése miatt hirdette meg az önkormányzat a CYEB nevű cég együttműködésével, hogy ezzel is segítse a miskolciakat. Október elejéig jelentkezhettek rá a városlakók, akik közül több mint 6 ezren éltek a lehetőséggel.

Ők éves szinten jelentős megtakarítást érhetnek el az energiatakarékos lámpák használatával. Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek az izzók, amelynek szortírozását a polgármesteri hivatal munkatársai végezték.

Indul a kiosztás

Első körben a görömbölyi, perecesi és a vasgyári átvételi helyszínekre regisztrált miskolciak vehetik át a LED izzókat az alábbiakban megjelölt időpontokban és helyszíneken.

A következő hetekben az avasi, belvárosi, hejőcsabai, martinkertvárosi, lyukói és a diósgyőri átvételi pontokra regisztráltak is hozzájuthatnak a fényforrásokhoz. Erről is tájékoztatjuk majd a lakosságot.

Akik regisztráltak, az általuk megadott e-mail címen is értesítést kapnak a pontos részletekről.

Fontos információ, hogy az átvétel zökkenőmentes lebonyolításához a következő dokumentumokat kell magukkal hozniuk az érintetteknek: személyi igazolvány, lakcímkártya, egy, a regisztrációkor megadott felhasználási helyre szóló áramszámla.

Ha valaki más nevében venné át az izzókat, annak szüksége lesz egy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazásra is.

Ilyen dokumentumot az átvételi helyszíneken is be lehet szerezni. Fontos, hogy ha valaki más nevében jár el, annak is hoznia kell magával a személyi okmányát és a felhasználó, vagyis a megbízó egyik áramszámláját.

Az átvétel során kérnek mindenkit, hogy az izzók átvételi elismervényén szereplő darabszámot a helyszínen ellenőrizzék, mert utólagos reklamációra nem lesz módjuk.

Aki valamilyen okból nem tudja átvenni a LED izzókat, annak sem kell aggódnia, mert egy később meghirdetett időpontban még hozzájuthat a polgármesteri hivatal Miskolc, Városház tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatán.