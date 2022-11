Az y-híd beruházáshoz kapcsolódva olyan fél éve kezdték el kialakítani Miskolcon, a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében a háromsávos turbókörforgalmat. A városban közlekedő autósok nagyobbik része ezzel együtt kezdett el ismerkedni a turbókörforgalom mibenlétével, amely a környékünkön mostanában kezd érdemben megjelenni.

Holland találmány

Hogy mi az értelme? A közlekedési tanulmányok és kísérletek alapján a turbókörforgalmakban a balesetek száma 72 százalékkal kevesebb a hagyományos kétsávos körforgalmakhoz képest. A lámpás kereszteződéshez képest a kiépítési és fenntartási költségek is jelentősen kisebbek.

A turbókörforgalom megfelelő alkalmazása esetén egyszerre nő a kapacitás és a biztonság, mind az egy- és kétsávos körforgalomhoz, mind a lámpás kereszteződéshez viszonyítva.

A turbó körforgalmat egyébként a hollandiai Delfti Műszaki Egyetemen találta ki Bertus Fortuijn a '90-es évek végén a többsávos utak hatékony és biztonságos keresztezésére, miután – már akkor megállapítható volt – a normál kétsávos körforgalom hatékonytalannak és balesetveszélyesnek bizonyult.

Ezért kell a gömbsüveg

A turbó körforgalomnak alapvetően több változata létezik, de az alapkoncepció az, hogy az autósoknak már a körforgalomba való behajtás előtt idejében be kell sorolniuk a megfelelő sávba, mert az egyes sávokból a kijáratoknak csak egy része érhető el. Magában a körforgalomban és az azt megelőző 15-20 méteren már nem lehet sávot váltani. Legtöbb esetben sávelválasztó elemekkel (például mint a most épülő miskolci turbókörforgalom esetében gömbsüveggel) is gátolják a körforgalmon belüli sávváltást.

Készülni kell rá

A körforgalomtípust nem ismerőket – mint ahogy a miskolcival kapcsolatos előzetes autóvezetői reakciókból is ez látható – elsőre bizony összezavarhatja a kialakítás. Egyértelmű útburkolati jelek felfestésével, táblákkal, illetve a vonatkozó KRESZ-ismeretek oktatásával, tájékoztató kampányokkal ezek a hátrányok azonban minimalizálhatók.

Alapvető követelményei a turbókörforgalomnak, hogy útburkolati jeleket kell alkalmazni a sávokon a kihajtási lehetőségekről, legalább 200 méterrel a körforgalom előtt. Tájékoztató táblákra van szükség a kihajtási lehetőségekről egyszer 400 méterrel a körforgalom előtt, egyszer pedig 40-100 méterrel előtte. Sávelválasztó elemeket kell alkalmazni a körforgalmon belül, illetve a párhuzamos behajtó- és kihajtó sávoknál 15-20 méter hosszan. Ahol kamionok is közlekedhetnek, ott a sávelválasztó elemeket úgy kell megválasztani, hogy a kamionok szükség esetén át tudjanak hajtani rajtuk, de a személyautó vezetőit eltántorítsa az ad hoc jellegű meggondolatlan sávváltásoktól.

Így működik a miskolci turbókörforgalom

Mindezek alapján a miskolci turbókörforgalom működését a következő módon a legegyszerűbb megérteni (lásd az ábrákat):

1. Ha legszélső sávban halad az autós, akkor az első kijárat legszélső sávjában halad ki az első kijáraton.

2. Ha egyel beljebb hajt be, akkor az első kijárat belső sávjában, vagy a második kijárat külső sávjában haladhat ki.

3. Ha még egyel beljebb halad az autós, akkor az első kijáraton nem tud kimenni, de második belső sávjában és a harmadik külső sávjában ki tud menni.

4. A körforgalmon belül nem lehetséges sávot váltani, így mindenképpen előre tudni kell, hogy merre szeretne haladni az autós.

5. A miskolci turbókörforgalom esetében az y-híd felől érkezve 4 sávos lesz a körforgalom bevezető része. A legbelső sáv a visszakanyarodásra ad lehetőséget. Tehát itt a szélső sávból csak első kijárat, a középső sávból csak első és második kijárat, a harmadik sávból csak második és harmadik kijárat érhető el. A negyedik – legbelső – sávból csak a harmadik kijárat érhető el illetve visszaforgat.