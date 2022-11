Tavaly a legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt, ahol a belföldi vendégéjszakák csaknem negyedét regisztrálták. A felfutó belföldi turizmus mellett újraindult a külföldi vendégek hulláma is, a KSH szerint a vészhelyzet alatti időszakhoz képest hét és félszeresére nőtt a számuk, az általuk lefoglalt vendégéjszakáké csaknem öt és félszeresére emelkedett. A dobogó második fokán Budapest áll hagyományosan mint kiemelt desztináció. De hírek szerint a mi térségünk is, különösen Miskolctapolca is benne volt a top 10-ben, különösen a tavalyi október végi hosszú hétvégén.

Kevés lehetőség volt

Az év második felében idén nem bővelkedünk hosszú hétvégékben. Valószínűleg ez is felértékelte a mostani négynapos, őszi szünetbe torkolló november elsejei hosszú hétvége jelentőségét az utazók körében. Már október 24-ig közel dupla annyi foglalás állt bent most, mint 2019. október 24-ig az akkori november elsejei hétvégére.

Ennek oka lehet az is, hogy anno mindössze háromnapos volt a pihenő. „Ráadásul az idén október 24-éig beérkezett, hosszú hétvégére szóló foglalások száma meghaladta a 2019. november elsejei hosszú hétvégén leutazott foglalásokat is” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A legnagyobb belföldi turisztikai régiók közül Észak-Magyarország (26 százalék), ezt követi a Nyugat-Dunántúl és a Balaton. Ezek az úticélok részesülnek a legnagyobb arányban a foglalásokból. A települések népszerűségi rangsorát Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezetik. Őket követi Hévíz, Szeged, Siófok, Zalakaros és Sárvár.

Bár a tökfaragás helyett útrakelő vendégek zöme csak a hosszú hétvégére időztek, vannak olyanok is, akik megnyújtották vagy épp eltolták az üdülést az őszi szünet további napjaira.

A szállásadók különböző csalogató ajánlatokkal várták a vendégeket. Jellemző ilyenkor a welcome drink, a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások, de volt élőzenés vacsora sztárfellépővel és hátborzongató halloweenparti is.

„Bevett gyakorlat ilyenkor az is, hogy saját szolgáltatásra adnak kedvezménykupont az őket választó vendégeknek, így például a foglalás mellé akciósan választható masszázs vagy éttermi ellátás” – tette hozzá a sajtószóvivő.

A karácsony újabb csúcsot dönthet

Az október 24-e előtt megtett, őszi dátumokra szóló foglalások mennyisége az idén a legmagasabb tavalyhoz és 2019-hez viszonyítva. Az eddig beérkező adatok szerint tavalynál 3,5 százalékkal, 2019-nél közel 40 százalékkal nőtt az őszi foglalások száma.

Az elmúlt évek mintája alapján augusztusban élénkült az őszi időpontok iránt az érdeklődés, szeptemberben tetőzött és októberben is még jelentős volt az értékesítés. Ez a trend megmaradt, de erősödött az augusztusi és az októberi volumen is. Idén azonban már júliusban is nagyobb volt az érdeklődés, mint 2019 ugyanebben az időszakában.

„Ez is mutatja, hogy bátrabban merünk előre, távolabbi időpontra foglalni – magyarázta Kelemen Lili. – Ezt elősegíthették a rugalmas foglalási feltételek, hiszen a lemondási díj nélkül és az előlegfizetés nélkül foglalható opciók anyagi biztonságot jelentenek a vendégek számára.” Ugyanakkor az utolsó pillanatos foglalások aránya is nagyban hozzájárult az összképhez. Az előző héten közel 28 százalékkal nőtt a foglalások darabszáma az őszi hosszú hétvégére.

Az előző évekhez képest trendszerűen nőttek az átlagárak, tavalyhoz mérten átlagosan 10 százalékkal drágább az őszi üdülés egy főnek egy éjszakára, 2019-hez képest pedig 30 százalékhoz közelít a különbség. Így most ősszel átlagosan 11 158 forintba került egy éjszaka egy fő részére. „Az év végi foglalások ezidáig bizakodásra adnak okot, már 5 százalékkal túlszárnyaltuk a 2019. október 24-éig beérkező, év végére szóló foglalásokat” – mondta a sajtószóvivő. Az ünnepi időszak sztárjai Hévíz, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula és Budapest a jelen állás szerint.

Tapolca nincs a topon

Tavaly még Miskolctapolca is a top 10 között szerepelt, az őszi hosszú hétvégén az egyik legkedveltebb belföldi hosszú hétvégén, idén azonban már nem szerepel a listán. Ebben közre játszhat az, hogy korábban a városvezetés az elszabadult energiaárakra hivatkozva bezárta az országban egyedülállónak számító Barlangfürdőt, azonban a helyi vállalkozók összefogásával, újra kinyithatott, de a hossz hétvége tavalyi forgalmához ez sem lehetett elég.

Top 10 belföldi úti cél az őszi hosszú hétvégén 2022-ben:

Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló, Pécs, Hévíz, Szeged, Siófok, Zalakaros, Sárvár

Top 10 belföldi úti cél az év végi ünnepi időszakban 2022-ben:

Hévíz, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula, Budapest, Zalakaros, Siófok, Pécs, Sárvár, Szeged