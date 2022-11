Az október 1-jétől érvényes kormányrendelet szerint Miskolcon a korábbi nettó 3441 Ft/GJ értékről 30 825 Ft/GJ értékre emelkedett az inézményi távhőszolgáltatás díja. Rájuk ugyanis nem érvényes a lakosságot érintő rezsicsökentés. Miskolc egyébként még "jól is járt", hiszen a geotermikus hő magas aránya miatt más nagyvárosoknál alacsonyabb szinten állapították meg a hatósági távhőárat.

Jó megoldást keresnek

Az úgynevezett egyéb felhasználók - és ezen belül a külön kezelt intézmények - díjtételeinek ilyen arányú emelkedése miatt az elmúlt időszakban sokan fordultak a Mihő Miskolci Hőszolgáltató Kft.-hez a szolgáltatás szüneteltetése vagy a távhőszolgáltató rendszerről való leválással kapcsolatban.

"Teljesen érthető̋, hogy ügyfeleink csökkenteni szeretnék a fűtés költségét. A megalapozott döntés érdekében azonban javasoljuk felhasználóinknak, hogy szánjanak időt a távfűtésről történő leválás előnyeinek és hátrányainak mérlegelésére" – mondta Bernáthné Barczi Judit a cég kommunikációs főmunkatársa.

Gondosan kell kalkulálni

A szakemberek szerint alaposan végig kell gondolni, hogy a távhőszolgáltatás mellett milyen más alternatív fűtési módok lehetségesek és azok ára hogyan alakul. Az összehasonlító számításnál figyelembe kell venni az energia költségeken túl az új fűtési rendszer kialakításának beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségeit is.

Sokan most az elektromos fűtésre történő átállásban gondolkoznak, viszont érdemes figyelembe venni, hogy a villamos energia ára is - kis késéssel - követi a földgáz árát. Semmi sem garantálja, hogy egy elektromos vagy bármilyen más fűtés költsége középtávon is alacsonyabb lesz, mivel az energiaárak folyamatosan változnak. Akik például fűtőklímában gondolkoznak, számolniuk kell a magas beruházási költségek mellett az évi kötelező kétszeri - összesen mintegy 30-40 ezer forintos - karbantartási költséggel is. Mindezek miatt a már kiépített távhőrendszert megszüntetni, elbontani csak azért, mert ideiglenesen nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, nem a legjobb megoldás - vélik a szakemberek. .

Egy év lehet a szünet

"Amennyiben valamelyik felhasználó ideiglenesen nem kívánja igénybe venni a távhőszolgáltatást a megemelkedett távhődíjak mellett, de a későbbiekben a csökkent díjak esetén lehetőséget lát a szolgáltatás újbóli igénybevételére, akkor javasoljuk éljen a távhőszolgáltatás szüneteltetésével, az alapdíjak megfizetése mellett - mondta Bernáthné Barczi Judit. - A szüneteltetés időtartama maximum egy év lehet, mely további egy évvel meghosszabbítható, írásbeli szerződés módosítással."

A szakember szerint jobb döntés és jelentősen kevesebbe kerül egy drágának tűnő̋ távhőszolgáltatást szüneteltetni, mint az azt biztosító infrastruktúrát véglegesen elbontani, ami csak igen magas költséggel állítható vissza. Ezen felül újbóli csatlakozás esetén csatlakozási díjat is kell fizetni.

A távhőszolgáltatásról történő leválásnak és szüneteltetésnek jogszabályi feltételei is vannak, ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra a távhőről történő leválás nem lehetséges.