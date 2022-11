A nehéz időkben sem engedi el a debreceni önkormányzat a rászorulók kezét: tízezer helyi szegény kap meleg ételt naponta. A juttatás ingyenes, az érintettek el is vihetik az ételt. Jellemzően kispénzű nyugdíjasok állnak sorba nap mint nap – írja az atv.hu Hozzáteszik: 44 ponton biztosít a város meleg ételt a rászorulóknak: A kormányzati támogatással zajló akció jelenleg 8000 embert érint, az önkormányzat azonban arra készül, hogy szerződést kötve a Cívis Szociális Étkezési Központtal további 2000 fős kvótát nyit a szociális étkezésre. A város polgármestere azt nyilatkozta az ATV híradójának: „Azért látjuk, hogy erre szükség van, hiszen egyre nehezebb időket élünk a mostani háborús gazdasági helyzet miatt, és egyre többen jelentkeznek az egyházi és a civil szolgáltatóknál, és az önkormányzati szolgáltatóknál, meleg étkeztetés ügyében” – fogalmazott Széles Diána. A megemelkedett rezsi és a drága alapanyagok miatt azonban új eljárással készülnek az ételek – ezzel is spórolni tud az étkezési központ.

Miskolc is segít a rászorulóknak

Megkerestük a miskolci önkormányzat sajtosztályát azzal kapcsolatban, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a rászorulóknak a városban.

Miskolc vezetése fontosnak tartja a szociálisan rászorulók támogatását, főleg a jelenlegi válságos időszakban. A támogatás egyik formája az ételosztás, amelyre Miskolcon is évtizedek óta sajnálatos módon nagy szükség, igény van – írja közleményében a Városháza Kommunikációs Osztálya. Hozzátették: Az önkormányzata egész évben biztosítja a rászorulók számára - a vonatkozó jogszabályok szerint - a szociális alapú étkeztetést, illetve a népkonyhán nyújtott ellátást. Rámutatnak, hogy a drágulások ellenére is működnek ezek a szolgáltatások, és természetesen az ünnepi időszakban is elérhetők maradnak. Arra is kitérnek: Miskolcon az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján népkonyhai szolgáltatást a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosít. Emellett az önkormányzat minden évben az adott évi költségvetésében meghatározott összeggel támogatja a Konventuális Ferences Minorita Rend népkonyhai szolgáltatását is. Mindhárom szervezet ezt a szolgáltatását 100 százalékos kihasználtsággal működteti. Mindezek mellett szociális étkeztetés keretén belül szociális konyha szolgáltatást biztosít az Önkormányzat fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény is, több telephelyen, a MESZEGYI által biztosított szociális étkeztetést 793-an veszik igénybe – részletezi a közlemény. Rámutatnak: Az ünnepek környékén pedig számos további szervezet is biztosít étkeztetést a rászorulóknak, van olyan, amelyhez az önkormányzat is csatlakozik, vagy valamilyen formában támogatja majd azt.