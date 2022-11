Nem minden gyermek olyan szerencsés, hogy karácsonykor a szépen feldíszített karácsonyfa alatt sok-sok ajándék várja. Olyan családok is élnek a közelünkben, melyek annak is örülnek majd, ha az ünnepek alatt lesz mit enniük, és be tudják fűteni házuk egyetlen szobáját. Advent időszakában rájuk is gondolnunk kell, ezért hirdeti meg lapunk minden évben karácsonyi Segítünk! akcióját. Az Észak-Magyarország munkatársai és olvasóink segítségével örömet szerzünk egy-egy megyénkbeli óvoda kis növendékeinek. Ezúttal a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvodában jártunk, ahol kiderült, bizony itt is nagy szükség van a nagylelkű emberek önzetlen segítségére.

Sok mindent tanulnak

Az intézmény öt csoportjába 123 gyermek jár, közülük 103 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, 4 pedig hátrányos helyzetű. Összesen 103 gyerek szülei kapnak rendszeres gyermekvédelmi támogatást, tudtuk meg Kozárné Szögedi Anita óvodavezetőtől.

Elmondta azt is, hogy a gyermekek 80 százalékának semmilyen ajándékot nem tudnak venni a szüleik. Sok helyen karácsonyfa sincs, pedig az a karácsony alapvető kelléke. Otthon sok gyermeknek egyetlen játéka sincs, így nem tanulnak meg játszani.

– Itt, az óvodában tanulják meg, hogyan kell babázni vagy építőkockákból építeni, hogyan kell helyesen használni a vécét, hogyan kell orrot fújni és szépen enni. A kiscsoport első féléve gondozási feladatokkal telik. Itt tanulnak meg köszönni, illedelmesen kérni valamit, majd megköszönni. A pedagógusaink az alapvető viselkedési szabályok megtanítása mellett persze nagyon sokat mesélnek, verselnek, énekelnek a gyerekeknek. Nagy-nagy szeretettel foglalkoznak velük, mindent megtesznek azért, hogy ők is megkapják mindazt, amit szerencsésebb társaik. Ha a gyerekeknek nincs ruhájuk vagy cipőjük, szereznek nekik, elhozzák saját gyermekeik kinőtt ruháit. Az óvoda munkatársai nagy-nagy türelemmel foglalkoznak a kicsikkel, tanítgatják őket mindarra, amire majd szükségük lesz az életben – fogalmazott az óvodavezető.

Pénzt kellett kérni

Elmondta azt is, hogy óvodájuk nagyon jól felszerelt, van tornaterme, az udvaron pedig korszerű játszóeszközökön ügyesedhetnek a gyerekek. Az elmúlt években nem jelentett problémát se a Mikulás-csomag, se a karácsonyi ajándék, de ebben az évben az óvoda minden pénzét elviszi a rezsi. Most fordult elő először, hogy a szülőktől kellett pénzt kérni, hogy a Mikulás hozhasson egy kis édességet.