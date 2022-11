Amióta (szeptember végén) elkezdődött a hatósági áras tűzifa értékesítése az ország különböző erdészeteinél, azóta vetődnek föl újabb és újabb kérdések a lakosság részéről. Már az első hírekben is az szerepelt, hogy mindenkit ki tudnak majd szolgálni, de biztosan lesz várólista, erre számítani kell. Rangsort pedig, hogy melyik lakossági igénylőnek fontosabb a tűzifa, az erdészet szakemberei nem tudnak felállítani: az igénylés sorrendjében igyekeznek kiszolgálni a vevőket. Ahogy beköszöntött a valós fűtési időszak október végén, éles helyzetben tesztelhették az igénylők, hogy sajnos heteket, de egyes helyeken hónapokat kell még várniuk, amíg sorra kerülnek. Ez persze nem minden erdészetre igaz az országban.

Nem árulták el

Kíváncsiak voltunk, hogy az Északerdő Zrt. értékesítési területén mi az aktuális helyzet ezzel kapcsolatban, kérdéseinket feltettük nekik írásban közel két héttel ezelőtt, de nem jött válasz, tegnap pedig megtudtuk, nem is kívánnak válaszolni. Olvasóink tájékoztatása céljából pedig egyebek mellett két fontos kérdésre is választ vártunk: átlagosan mennyi idő az, amelyet az Északerdőnél várni kell, illetve aki szeptemberben igényelt, az már biztosan kapott-e hatósági áras tűzifát.

Nem mindenki tudja felhasogatni

Nem csupán az ad aggodalomra okot, hogy nem lesz időben tűzifája annak, akinek szüksége van rá, hanem az is, hogy hogyan és milyen méretben jut el a háztartásába. Olvasónktól tudjuk, vannak, akik akár kétszeres vagy háromszoros áron veszik meg a fát nem az erdészettől, hanem vállalkozótól, mert ott nem kell heteket várni, és már hasábban érkezik a tűzifa. Egy másik olvasónk, aki neve elhallgatását kérte ezt meg is erősítette: arról számolt be, hogy idős rokona azért döntött úgy, hogy nem az erdészetnél vásárol hatósági áron tűzifát, mert a szállítás költsége hatalmas – 60-80 ezer forint - lett volna, és a fát még fel is kellett volna hasogatni valakinek. Ugyanis a több méteres, súlyos farönkök szállításához darus teherautóra lenne szükség.

Egy köbméter hatósági áras tűzifa az erdészeteknél, vagyis a kijelölt értékesítési pontokon 30 ezer forint. Ez az ár a keménylombos fára vonatkozik, a lágylombos köbmétere 19 ezer. Ebből az igénylők maximum 10 köbmétert vehetnek. A tüzép, a fával üzletelő vállalkozók és az emberek többsége mázsában számol, az erdészetek pedig köbméterben. Ráadásul ezúttal erdei köbméterről van szó. Azonban, ha valaki azt választja, hogy nem vár, mert sürgős számára a tűzifa, jó, ha résen van, mert nagyon sok a visszaélés és csalás a köbméterek számításánál. Sajnos nem minden vállalkozó áll becsületesen vásárlóihoz.

Az árak széles spektruma

Megnéztük az egyik legnagyobb országos hirdetési portál felületén a miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei eladó tűzifa hirdetéseket, amelyből többet is találtunk. Kis és nagy tételben is ajánlják a portékát, ömlesztve, vagy sorban rakva, kalodában. Van aki minimum rendelhető köbmétert szab meg és bizonyos mennyiség felett már ingyen szállítást vállal 72 órán belül. A legolcsóbb tűzifa köbméterét 25 ezer forinttól találtuk, de volt 55 ezer forintért is.