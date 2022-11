Mennyiségi korlátozást vezetett be a Spar Magyarország arra a trappista sajtra, amit az üzletlánc boltjaiban szeletelnek és mérnek le, így összesen csak 3 kilogramm hozható el az üzletekből országszerte. Először a 24-hu írta meg, az ő munkatársai szembesültek az új szabályozással. A portál megkereste az érintett üzletláncot, amely azt válaszolta, hogy azért vezettek be mennyiségi korlátozást egy nem árstopos termékre, a trappista sajtra, mert nincs elegendő elérhető mennyiség a piacon. Az üzletlánc válasza szerint minden Sparban (így megyénkben is – a szerk.) egyforma a mennyiségi korlátozás. Hozzátették: minden árstoppal kapcsolatos információ elérhető spar.hu oldalon.