November 12-én, szombaton 11 órától a mézeskalács történetéről hallhatnak előadást az érdeklődők. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által szervezett programban mesterségbemutatók mellett jó receptekről és díszítési technikákról is szó esik majd, és kézműves programok is várják a kicsik mellett a felnőtteket is. A program délután 15 órakor zárul.