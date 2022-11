Encsen a város lakói szavazással döntötték el, hogy legyen-e adventi vásár. Tavaly ugyanis olyan nagy sikere volt a négy hétvégén át tartó programoknak, hogy az emberek, nem akartak adventi hangulat nélkül maradni. Annak ellenére sem, hogy most nehezebb helyzetben van az önkormányzat, mint tavaly volt.

– Az elmúlt évben sok-sok élmény várta az encsieket és a környéken élőket. Volt jégkorcsolyapályánk is, amit november végétől egészen január közepéig használhattak a sportolni vágyók – mondta Mikola Gergely, a település polgármestere. – Adventi vásár, koncertek, finom falatok, és hetente legalább 1500 embert megmozgató programsorozatunk volt. Mint minden nagyobb rendezvényünk után, ezúttal is megkérdeztük a közösségi oldalon az embereket, mennyire érezték jól magukat az adventi programokon, hiszen a véleményekből tanulni tudunk, ötleteket kaphatunk, mit csináljunk másképp. A kérdőívünket közel 400-an töltötték ki, és az 5 pontból közel 4,8-at kaptunk, ami azt jelenti, hogy az emberek nagyon jól érezték magukat az adventi hétvégéken.

Újratervezés

– Ez év elején már azon gondolkodtunk, hogy mivel lehetne még színesebbé, gazdagabbá tenni a programsorozatot, de sajnos közbeszólt az energiaválság. Újra kellett tervezni az önkormányzat gazdálkodását, és feltettük a kérdést, hogyan tovább. Úgy gondoltuk, az emberekre bízzuk, rendezzünk-e a nehézségek ellenére programokat, hiszen ők is érzik a saját bőrükön a válságát, az árak emelkedését, és tudják azt is, hogy a város sincs könnyű helyzetben. Nehéz döntéseket kell meghoznunk, hogy működőképes legyen a település a következő hónapokban is. Végül a szavazók 98 százaléka voksolt arra, hogy legyenek adventi programok. Ebben az évben azonban csak 3 napot tudunk vállalni, december 9-10-11-én. Adventi hangulatú, közösségépítő rendezvényeket tervezünk. Az első nap a gyerekeknek szól majd, jön hozzájuk a Mikulás. Szombaton az ifjúságnak kedvezünk koncertekkel, vásárral, gasztroélményekkel. Vasárnap pedig meghittebb hangulatot szeretnénk varázsolni, komolyabb programokkal. Díszkivilágítás nem lesz a magas energiaárak miatt, de a 3 nap alatt biztosítjuk az ünnepi fényeket, és a város adventi koszorúján égnem majd a gyertyák – sorolta Mikola Gergely.