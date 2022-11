Bár még van idő, de jó megjegyeznie az extrém sportok szerelmeseinek, hogy december 10-én King of the Spot lesz Miskolcon a Factory Sport Arénában reggel 10 órától. Roller találkozó@mikulásstreet: a verseny lényege, hogy a jelentkezők megmutathatják a trükkjeiket. 1 perces street jam, azaz 3 kijelölt spot- 3 próbálkozása lesz minden résztvevőnek. A versenyen profi és amatőr kategóriák lesznek, olvasható a Factory Sport Aréna Facebook oldalán. Előtte, december 6-án egyébként mikulás roller edzés is lesz Tanulj a mikulástól rollerezni címmel.