November 1-től kapható a magyar fiatal által tervezett LEGO Csocsóasztal készlet, amit először a LEGO Csoport 'For The Joy Of Play' párizsi eseményen mutattak be az október 29-30-i hétvégén, amelyen a kreativitást, a játékot és a sportot állították középpontba a résztvevők. A párizsi esemény után Donáttal Budapesten lehetett találkozni, aki fogadta a gratulációkat és dedikálta az első készleteket a magyar rajongóknak.

A kockákból álló csocsóasztal-tervet a 17 éves fiú a LEGO Ideas oldalra töltötte fel még 2021-ben, majd miután elérte a 10 000 szavazatot, a LEGO Csoport designer csapata is megvizsgálta és kiválasztotta, hogy valódi készlet formájában is megvalósuljon. Donát tervének a különlegessége, amit a tervezők a kiválasztásnál is kiemeltek, hogy miután megépítettük a 2339 elemből álló modellt, játszani is lehet a csocsóasztallal.

Fotós: Soós Bertalan

A csocsóasztal mindkét kapuja mögött színkódolt, csúsztatható korongok találhatók a pontok számolásához. A készlet 22 LEGO minifigurát (csapatonként 11-et) tartalmaz 44 különböző fejjel és 43 frizurával, így minden karakter kinézetét személyre lehet szabni. Egy csapatban 5 minifigura található, csapatonként pedig 2 rúd az irányításukhoz.

Donáttal néhány hete már beszélgettünk a piacra kerülő, általa tervezett készletről. A Földes Ferenc Gimnázium 11.-es diákja elárulta, hogy kedvenc elfoglaltsága a legózás és nagyon várja, hogy megjelenlen az általa tervezett csócsóasztal.