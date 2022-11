Abaújszántón is megkezdték a készülődést az adventi időszakra. Visszafogottabb lesz a várakozás, mint az elmúlt években, de azért a település az ünnephez méltó díszkivilágítással készül. A város karácsonyfája is megérkezett már és advent utolsó vasárnapjára, Mindenki Karácsonyára is hangulatos, meghitt programmal készül az önkormányzat, adta hírül Sáfián Ádám polgármester, ígérve, hogy hamarosan közli a részletes programot is.